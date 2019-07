vor 57 Min.

Der Swing bringt den Sommer zurück

Aindlinger Liedertafel und Jazz-Combo erobern Publikum in der Mittelschule im Nu

Von Albertine Ganshorn

Bei verhältnismäßig kühlen Temperaturen fand diesmal das Sommerkonzert der Aindlinger Liedertafel statt. Da traf es sich gut, dass der gemischte Chor das Motto „Sing and Swing“ gewählt hatte. Die teilweise temperamentvollen Stücke, begleitet von der Jazz-Combo Jazz we can, machten das fehlende Sommerwetter locker wett.

Mit den bekannten Gospels „Good News“, „Little David“, und „Go down Moses“ gelang es den Mitgliedern der Liedertafel, das Publikum schnell auf das Konzert einzustimmen. Christian Riegl und Hubert Schlecht zeigten hier ihr Können als Solisten.

Dirigentin Brigitte Metzger führte ihren Chor routiniert durch den Abend, wobei die Sänger vor allem als Team überzeugten. Lebendig, dynamisch, fröhlich sowie stimmungsvoll und sinnlich erklangen ihre Stimmen. Durch das Programm führte Josef Schoder. Er versorgte das Publikum mit vielen unterhaltsamen Details und Hintergrundwissen zu den einzelnen Stücken. „Wussten Sie, dass die Andrew Sisters das Lied ,Bei mir bist Du schön’ zum Hit machten?“, fragte er das Publikum. Schoder erklärte weiter: „Die amerikanische Girl Group erhielt für diesen Titel 1938 eine Goldene Schallplatte.“ Da passte es, dass der Frauenchor und Solistin Maren Walz das Lied ausgewählt hatten und charmant vortrugen. Die Sänger des Männerchores waren sich einig: „Frau‘n regieren die Welt.“ Mit kräftigen klaren Stimmen und voller Überzeugung vertraten sie diese Meinung, nicht ohne ein schelmisches Zwinkern. Dieses Lied von Roger Cicero sollte schon beim Eurovision Song Contest 2007 die Welt erobern, landete aber nur auf Platz 19. Trotzdem konnte das Publikum gut mitsummen.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends: Die Arie „Summertime“ aus der bekannten amerikanischen Oper „Porgy and Bess“ von George Gershwin stellte große Anforderungen an die Interpreten. Aber auch hier zeigten die Sängerinnen und Sänger die Vielfalt und Qualität ihrer Stimmen. Das Publikum schmunzelte etwas bei der Erklärung, dass dieses Lied in der Oper viermal vorkommt und jedes Mal danach eine Person stirbt. Interessant ist auch, dass Gershwin verfügte, dass dieses Stück nur von dunkelhäutigen Künstlern aufgeführt werden darf, außer bei Konzerten.

Es war eine gute Entscheidung, die Künstler der Liedertafel durch die Jazzcombo Jazz we can zu ergänzen. Gemeinsam wurde so das Gefühl für Jazz und Swing bestens übermittelt. Trotz einer Anfahrt mit Hindernissen zeigten die jungen Musiker der Combo kaum Aufregung. Souverän spielten sie Jazz vom Feinsten. „Dieser schwungvollen Musik könnte man stundenlang zuhören“, waren sich Kommentator Schoder und das Publikum einig. Alle vier Musiker sind Schüler der Chorleiterin. Sie haben sich erst sehr kurzfristig entschlossen, sich zu Jazz we can zusammenzutun.

Nadine Bohmann begleitet mit dem Bass Klavierspieler Manuel Burkhardt und Saxofonist Magnus von Zastro, während Adrian Rehm am Drumset den Rhythmus vorgibt.

Zum Abschluss bewiesen die Akteure der Aindlinger Liedertafel, dass man Big-Band-Feeling auch ohne Instrumente vermitteln kann. Mit „In the Swing“ von Roger Emerson zeigten sie, wie es klingt, wenn man diese durch den Klang der Stimmen ersetzt.

Mit begeistertem Applaus bedankte sich das Publikum bei allen Beteiligten für den rundum gelungenen Abend und trat anschließend „beswingt“ den Heimweg an.

