Die Bananafishbones kommen

Trio gibt am übernächsten Samstag ein „Unplugged“-Konzert im Aichacher Pfarrzentrum

Die Bananafishbones kommen nach Aichach. Sie geben ein Unplugged-Konzert am Samstag, 1.Februar, im Pfarrzentrum St. Michael.

Dass die Bananafishbones am Anfang des Jahres in Aichach eine Unplugged-Show spielen, ist schon eine kleine Tradition. Im Januar 2017 standen sie im Schloss Blumenthal auf der Bühne, 2018 und 2019 im Canada Obermauerbach. Im vergangenen Jahr waren es wegen der ungebrochen großen Nachfrage sogar zwei Konzerte in Folge. In diesem Jahr nun tun sich die beiden Veranstalter Stefan Linck (Schloss Blumenthal, Echolot Booking) und Rainer Knauer (Canada) zusammen und veranstalten das Konzert gemeinsam im Saal des Pfarrzentrums in Aichach.

Im kollektiven Musikgedächtnis der 90er sind die Bananafishbones fest verwurzelt, denn summen kann ihn jeder: „Come to Sin“, diesen Song mit der eingängigen Glöckchenmelodie, der als Untermalung eines Werbespots der Band 1998 zum Durchbruch verhalf. Seitdem sind sie unermüdlich auf Rockfestivals und mit ihrer „Live&Unplugged“-Show unterwegs, steuern Musik zu Kinofilmen, Hörbüchern und Theaterstücken bei. Das Trio mit Hang zur multiplen Kreativität war 2013 außerdem an der Musik zum Nockherberg-Singspiel beteiligt. Seit 1999 haben die Fishbones über 1000 Konzerte in ganz Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und der Schweiz gegeben, elf Tonträger veröffentlicht – das aktuelle Album heißt „12 Songs in One Day“ –, Soundtracks zu Kinofilmen und Hörbüchern produziert und sich den Ruf als „eine der besten Livebands Deutschlands“ erspielt. (AN)

Das Konzert im Pfarrzentrum beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1, und im Canada.

