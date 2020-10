vor 15 Min.

Die Grundschule in Affing muss bald schon wieder erweitert werden

Plus Spätestens in fünf Jahren braucht die Affinger Grundschule zwei weitere Klassenräume, nach Ansicht eines Statistikers sogar mehr. Es könnte ein weiterer Anbau nötig sein.

Von Carmen Jung

Spätestens 2025, eventuell bereits ein Jahr früher wird die Affinger Grundschule zwei weitere Klassenzimmer brauchen. Die letzte Erweiterung liegt gerade einmal vier Jahre zurück. Nun muss sich der Gemeinderat erneut mit einer Vergrößerung befassen.

Zehn Klassenzimmer hat die Grundschule derzeit. Das passt genau. "Doch wir sind schon am Limit", wie Schulleiter Karsten Weigl jüngst erklärte. Der Bedarf ergibt sich aus den aktuellen Geburtenzahlen. Die neuen Baugebiete sind dabei noch nicht berücksichtigt. Ein Statistiker kalkuliert deshalb in fünf Jahren sogar mit einem Bedarf von vier zusätzlichen Räumen, ab 2033 mit fünf.

Es geht um Fördermöglichkeiten für Schulerweiterung in Affing

In seiner Klausur im Sommer in Thierhaupten hatte sich der Gemeinderat auch mit diesem Thema auseinander gesetzt. Er kam dabei zu dem Schluss, dass die Grundschule um drei Räume erweitert werden soll.

Licht und freundlich: Dieser Raum gehört zum Anbau der Affinger Grundschule, der erst 2016 eingeweiht wurde. Bild: Johann Eibl

Ganz so konkret wurde das Gremium am Dienstag noch nicht. Doch es beschloss einstimmig erste Schritte: Der Bürgermeister soll mit der Schulleitung Gespräche führen, die Verwaltung Fördermöglichkeiten ausloten.

Gemeinderat fordert, Potenziale in der Grundschule Affing zu nutzen

Das Gremium will eine Erweiterung allerdings mit aller Vorsicht angehen und beauftragte die Verwaltung, zuvor vorhandene Raumpotenziale zu ermitteln. Denn Josef Tränkl sah "schon noch Potenzial im Bestand". Er argumentierte mit dem früheren Sitzungssaal des Gemeinderates. Der sei immer als Klassenzimmer genutzt worden. Jetzt dient er für den Religionsunterricht kleinerer Gruppen. Der könnte doch eventuell auch in den Räumen der Mittagsbetreuung gehalten werden. Das sollte vor der Planung eines Anbaus geklärt werden, so Tränkl. Bürgermeister Winklhofer versicherte: "Wir gehen noch nicht in eine Planung, wir befinden uns im Konzeptionsbereich." Noch lege man nichts fest und verbaue sich nichts.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen