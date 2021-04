Die Schnellteststation am Aichacher Stadtplatz ist gestartet

Plus Am Samstag ist die Corona-Teststation in der Aichacher Stadt-Info zum ersten Mal geöffnet. Etwa 60 Menschen nutzen sie - aus unterschiedlichen Gründen.

Etwa 60 Personen lassen sich am Samstagvormittag in der neuen Corona-Schnellteststation am Oberen Stadtplatz in Aichach testen. Alle Tests sind negativ, freut sich Luca Mares, Bereitschaftsleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Das siebenköpfige BRK-Team hat am Samstag Dienst. Die Teststation, die von Montag bis Samstag jeweils zwei Stunden am Vormittag geöffnet hat, betreuen Ehrenamtliche des BRK sowie Mitarbeiter aus Apotheken und Arztpraxen.

Für das BRK ist es inzwischen die fünfte Schnellteststation im Landkreis Aichach-Friedberg, bei der die Ehrenamtlichen zum Einsatz kommen. Entsprechend professionell ist auch der Ablauf geplant. Wer sich testen lassen will, wird als erstes registriert. Zwei Helfer sitzen am Empfang und nehmen die Daten auf. Dann bekommt man ein Bändchen mit einer Nummer, um das Testergebnis eindeutig zuordnen zu können. Damit alles zügig abläuft, sind auch für den Nasenabstrich zwei Plätze vorgesehen. Etwa 15 bis 20 Minuten später kann das Testergebnis mit der dazugehörigen Bescheinigung abgeholt werden.

Auch Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann ließ sich am ersten Öffnungstag in der neuen Schnellteststation am Stadtplatz testen. Foto: Erich Echter

Maike Maiwald ist eine der 60 Bürger, die die Möglichkeit eines Corona-Schnelltests nutzen. An der neuen Teststation gefällt ihr besonders gut, dass sie spontan, ohne Anmeldung, hingehen kann. Anders als im Testzentrum am Plattenberg, wo sie auch schon war. Dort musste die Aichacherin online einen Termin buchen. Vor dem Testzentrum am Stadtplatz warten dafür mehrere Personen darauf, dass sie an die Reihe kommen. Maiwald ist jedoch aufgefallen: "Die Schlange löst sich relativ schnell auf." Um in einen Laden gehen zu können, würde sie keinen Schnelltest machen, erzählt sie. "Ich habe dann das Gefühl, ich müsste etwas kaufen – und das mag ich nicht." Am Samstag lässt sie sich testen, weil sie Besuch kommt.

Mit dem Schnelltest zum Einkaufen

Genau das ist der Grund, warum Andreas Dieringer sich an der Schnellteststation angestellt hat: "Weil ich in einem Sportgeschäft etwas brauche." Für ihn ist der Schnelltest aber auch generell eine Absicherung. Er mache ihn zum Beispiel, wenn er seine Mutter besuche oder wenn er selbst Besuch bekomme, erzählt der Aichacher. Die neue Teststation findet er ein gutes Angebot: "Man hat eine Bestätigung, die man vorweisen kann." Die Wartezeit ist für Dieringer kein Problem. "Man kann eine Runde spazieren gehen, bis die Nummer aufgerufen wird." Er lobt: "Man muss anerkennen, dass so viele Ehrenamtliche ihre Zeit dafür hergeben." Solange nicht alle geimpft seien, sei das Testen einfach wichtig.

Arzthelferin und BRK-Rettungssanitäterin Franziska Peter ermittelte das Testergebnis. Foto: Gerlinde Drexler

Mit dem Testzentrum am Plattenberg sei Aichach schon besser aufgestellt, als andere Städte im Landkreis, sagt Bürgermeister Klaus Habermann. Dennoch freue er sich über das zusätzliche Angebot, das allen Bürgern ohne Symptome kurzfristig eine Testmöglichkeit bietet.

Untergebracht ist die Teststation in der Stadt-Info am Oberen Stadtplatz in den ehemaligen Räumen der Metzgerei Haselberger. Betreut wird es von den Ehrenamtlichen des BRK zusammen mit Teams aus der Bären-Apotheke, der Easy-Apotheke, der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Zimmermann und der Zahnarztpraxis Schindler.

Teststation in einer Woche auf die Beine gestellt

Innerhalb von einer Woche hätten sie am Oberen Stadtplatz alles auf die Beine gestellt, sagt Zahnärztin Gabi Schindler-Hultsch. Sie lobt die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten als "sehr unkompliziert".

Mario Pettinger, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter des BRK, unterschrieb die fertigen Bescheinigungen. Foto: Gerlinde Drexler

In der Schnellteststation, die sie mit Mitarbeitern ihrer Praxis in der Münchner Straße betreibt, werden künftig samstags keine Schnelltests mehr angeboten. An diesem Samstag haben sich dort noch 45 Personen testen lassen. Nach den Erfahrungen von Schindler-Hultsch, die auch der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt (FüGK) angehört, lassen sich manche testen, um einen Besuch im Altenheim machen zu können. Andere wollen zum Frisör oder einkaufen oder es steht ein Operationstermin im Krankenhaus an.

Landkreis will auch am Wochenende PCR-Tests anbieten

Für das Rote Kreuz übernimmt der Landkreis alle Kosten, die im Rahmen der Schnellteststation anfallen. Die Stadt Aichach stellt den Raum zur Verfügung. Ärzte und Apotheker rechnen ihre Kosten mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Sie erhalten zwischen 12 und 15 Euro pro Test für die Arbeit und das Material, das sie investieren, und können maximal sechs Euro für die Tests selbst abrechnen.

Betrieben wird die neue Teststation in der ehemaligen Metzgerei Haselberger von den Ehrenamtlichen des BRK zusammen mit Teams aus der Bären-Apotheke, der Easy-Apotheke, der Zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Zimmermann und der Zahnarztpraxis Schindler. Über das Angebot freuen sich auch Landrat Klaus Metzger (Zweiter von links) und Bürgermeister Klaus Habermann (rechts). Foto: Gerlinde Drexler

Der Landkreis selbst "arbeitet händeringend daran, am Wochenende auch PCR-Tests anbieten zu können", sagt Landrat Klaus Metzger. Bürger, die einen positiven Schnelltest haben, sollen so schneller die Möglichkeit zu einem Corona-Test bekommen. Auch eine zusätzliche Schnellteststation soll installiert werden, kündigt er an.

Die Teststation in Aichach (Stadtplatz 40) ist Montag bis Samstag von 8.30 bis 10.30 Uhr geöffnet.

