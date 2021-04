Schnellteststation in Aichach startet wohl schon am Samstag

Statt im Mai nimmt die Corona-Teststation in Aichach voraussichtlich schon früher ihren Betrieb auf. Mitte der Woche sollen die Details feststehen.

Die Corona-Schnellteststation in Aichach nimmt schneller als erwartet ihren Betrieb auf. Statt im Mai, wie Ende der vergangenen Woche berichtet, ist sie voraussichtlich erstmals bereits am Samstag, 24. April, vormittags geöffnet. Das berichten Mario Pettinger, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage unserer Redaktion.

Am Samstag steht nun das BRK bereit, um Tests abzunehmen. An Wochentagen sind mehrere engagierte Bürger aus medizinischen Berufen im Boot, ebenso die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga), der Verband für Einzelhändler, Dienstleister und Gewerbetreibende. Auf einen Aufruf des Bürgermeisters hin haben sich noch einige Freiwillige gemeldet, die in der Teststation helfen wollen, berichtet Habermann. Es scheine möglich, dass die Teststation unter der Woche täglich öffnen kann.

Örtlichkeit für Schnellteststation in Aichach steht noch nicht fest

Als Örtlichkeit ist die Stadt-Info am Oberen Stadtplatz in den ehemaligen Räumen der Metzgerei Haselberger im Gespräch. Wie Pettinger sagt, könnte aber auch das alte Feuerwehrhaus an der Martinstraße in Betracht kommen. In den nächsten Tagen finden noch mehrere Gespräche zu den Details statt. Voraussichtlich am Mittwoch gibt es genauere Informationen. Die Schnellteststation soll das zentrale Testzentrum im Aichacher Kreisgut ergänzen.

Dass die Nachfrage da ist, dürfte eine spontane Aktion des Aichacher Arztes Dr. Christoph Bringmann gezeigt haben. Er hatte am Samstagvormittag am Stadtplatz Schnelltests angeboten, um den Einzelhandel zu unterstützen. Binnen drei Stunden ließen sich 70 Passanten testen. (bac)

