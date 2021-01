vor 1 Min.

Dieb stiehlt aus Garten in Schrobenhausen Glasscheiben für Hasenstall

Ein unbekannter Dieb hat in Schrobenhausen die Renovierung eines Hasenstalls verhindert. Wie die Polizei mitteilte, stahl er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Straße "Beim Gritschenkeller" aus einem Garten mehrere Glasscheiben.

Polizei bittet um Hinweise auf Dieb der Glasscheiben

Sie waren für die Renovierung des Hasenstalls vorgesehen und wurden in der näheren Umgebung nicht gefunden. Die Polizei Schrobenhausen bittet um Hinweise unter Telefon 08252/89750. (nsi)

