vor 46 Min.

Diebe stehlen aus Rohbau 135 Meter Kupferkabel

Diebe machten sich auf einem Rohbau in Karlsfeld zu schaffen. Sie hatten es auf Kupferkabel abgesehen.

Die Langfinger hatten es auf den wertvollen Rohstoff abgesehen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

135 Meter Elektrokabel haben unbekannte Diebe von einem Rohbau in der Parzivalstraße in Karlsfeld gestohlen. Laut Polizei Dachau begingen die Täter den Diebstahl im Zeitraum zwischen am Mittwoch spätnachmittags bis Donnerstagvormittag. T

eilweise zogen die Unbekannten die Kabel vor Ort ab. Denn sie hatten es auf das wertvolle Kupfer abgesehen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (AN)

