10.03.2020

Diese Bands kommen 2020 zum Stereostrand in Aichach

Auch er ist Gast beim Stereostrand-Festival in Aichach: Maxi Pongratz mit seinem Akkordeon- und Klavierspiel.

Die Organisatoren haben für den Stereostrand im August mehrere Bands gewonnen, die in Aichach bereits bekannt sind. Zwei Headliner fehlen noch.

Das Stereostrand-Festival im vergangenen August war ein Riesenerfolg. Das Interesse ist deshalb groß, seit bekannt ist, dass es in den kommenden Sommerferien eine Neuauflage gibt. Mehr als die Hälfte der Tickets sind schon weg. So lautete die letzte Wasserstandsmeldung der Veranstalter des Stereostrand Festivals am 7. und 8. August in Aichach. Mittlerweile sind noch mehr Tickets vergriffen. Es gibt auf der Homepage nun eine Ticketampel, die potenzielle Festivalbesucher daran erinnert, sich mit dem Ticketkauf zu sputen. Wie die Veranstalter mitteilen, gehen die Tagestickets für Samstag immer mehr zur Neige, während beide Familienticket-Varianten bereits fast ausverkauft sind.

Derweil stehen die ersten Bands für das Festival fest. „Wir hätten ja gerne schon länger kommuniziert, wer spielt, aber einige Bands haben Regionalsperren oder andere Gründe dafür, dass wir nicht bekannt geben durften, dass sie im August bei uns auftreten“, erklärt Stereostrand-Pressesprecher Dominik Kneißl. Jetzt gaben die Verantwortlichen voller Stolz die Künstler des Stereostrands bekannt, auch wenn noch zwei Headliner fehlen. „Auf die darf man sich wirklich freuen“, sagt Kneißl. Bisher bestätigt sind sechs Gruppen oder Musiker.

"Drei Cousins und ein Kumpel" spielen beim Stereostrand

Das sind „drei Cousins und ein Kumpel“ wie sie selbst sagen, also eine vierköpfige Band, die Folk-Pop mit deutschen Texten macht. Noch nicht einmal ein halbes Jahr ist es her, dass Provinz ihr Album „Reicht dir das“ bei Warner Music Germany veröffentlichten. Es folgten laut Mitteilung glänzende Kritiken, Auftritte bei Festivals, in TV-Sendungen wie „Inas Nacht“ (ARD). Provinz haben denselben Producer und vielleicht daher auch Ähnlichkeiten mit AnnenMayKantereit und Faber.

Das ist das 2018 gegründete musikalische Projekt der Münchnerinnen Klara Rebers und Leoni Klinger. Auf der Bühne liefern sie laut Mitteilung eine Performance voller experimentellem, analogem Handwerk. Synthesizer, Beatmaschinen und E-Gitarre eröffnen mit energetischem Gesang einen schwebenden Klangraum. Ihre Liveauftritte beginnen nach Auskunft der Veranstalter mit einem unaufhaltbaren Sog und enden in einem wirbelnden Rave.

Maxi Pongratz tritt ebenfalls auf

Ob Maxi Pongratz, seines Zeichens Teil der Band Kofelgschroa, in „Leiden“ von der manchmal schieren Unmöglichkeit, Entscheidungen zu treffen, erzählt, oder von einem sonnigen Sonntag, bei dem er so langsam unser Bild davon, wie so einer auszusehen hat, zerstört, immer bekommt durch seinen Blickwinkel die scheinbare Realität tiefe Risse und lässt die Zuhörer irritiert zurück, berichten die Veranstalter. Fast immer bewegen sich die Songs von Pongratz auf mehreren Ebenen. Sein Akkordeon- oder Klavierspiel macht manchmal glücklich, manchmal irritiert es aber auch.

Dieses Duo muss man in Aichach nicht mehr vorstellen. Sie selbst beschreiben ihre Musik als „Mundart-Lieder mit zwei Gitarren“. Mehr muss man nicht wissen. Viele haben die beiden auch schon bei der „Christmas in a box“-Aktion sehen können.

Auch eine Aichacher Band ist beim Stereostrand dabei

Die Musiker sind den Aichachern bereits als Paincake bekannt. Nun sind sie zurück mit neuem Namen, neuen Songs, auf dem Weg zum ersten Album und mit dem Wunsch, eines Tages von der Musik leben zu können. Im Studio wollen sie alles in Eigenregie zusammen mit ihrem Produzenten Maxi Wörle auf ein neues Level heben. Ihr Alternative-Indie-Rock ist geschätzt.

Kalaska, vormals Paincake, spielen auf dem Stereostrand Festival: (von links) Markus Haberer (Bass), Kevin Conen (Drums) und Michael Edler (Gesang, Gitarre). Bild: Helle Tage Fotografie

Die Künstler stammen aus Italiens heimlicher Reggae-Hauptstadt Pinerolo. Sie mischen in ihrem Sound jamaikanischen Reggae mit verschiedensten Einflüssen von Funk über Garage-Rock bis zu kalifornischen Punk-Ska. In ihrer Heimat sind sie längst keine Unbekannten mehr und spielten unter anderem im Vorprogramm des legendären Reggae-Musikers Lee „Scratch“ Perry, heißt es in der Stereostrand-Mitteilung. (AZ)

Vorverkauf Karten gibt es online unter www.stereostrand.de/tickets oder bei den dort genannten Vorverkaufsstellen.

