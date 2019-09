vor 24 Min.

Drei Betrunkene schlägern an Tankstelle: Einer muss in Klinik

Drei Betrunkene haben sich an einer Tankstelle in Schrobenhausen geprügelt. Einer ging mit dem Messer auf einen anderen los - und wurde selbst schwer verletzt.

Drei Männer haben sich am Donnerstag an einer Tankstelle in Schrobenhausen eine Schlägerei geliefert. Der Streit brach gegen 22.45 Uhr auf dem Gelände an der Gerolsbacher Straße aus.

54-Jähriger geht mit Teppichmesser auf 35-Jährigen los

Bei allen drei Männern handelt es sich laut Polizei um Schrobenhausener im Alter von 35, 49 und 54 Jahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ging wohl nach einem verbalen Streit der 54-Jährige mit einem Teppichmesser auf den 35-Jährigen los.

Daraufhin kam es zum Gerangel. Beide Männer stürzten zu Boden und schlugen anschließend aufeinander ein. Daran beteiligte sich der 49-Jährige.

54-Jähriger wird mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Der Älteste wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden anderen blieben unverletzt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der drei alkoholisierten Männer muss laut Polizei der genaue Tathergang noch ermittelt werden. (nsi)

