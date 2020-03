vor 32 Min.

Eier, Kerzen und Kunsthandwerk beim Ostermarkt in Aichach

Der Aichacher Ostermarkt, der diesmal im Pfarrzentrum stattfindet, lockt weniger Besucher als sonst. Das dürfte nicht nur am Veranstaltungsort liegen.

Von Erich Echter

An einem ungewohnten Ort fand diesmal der Aichacher Ostermarkt statt: Weil im Unterwittelsbacher Sisi-Schloss noch Renovierungsarbeiten laufen, wurde er ins Aichacher Pfarrzentrum verlegt. Ausgewirkt haben dürfte sich aber das Coronavirus. Waren 460 Besucher 2019 in den ersten zwei Stunden gekommen, so waren es am letzten Wochenende 160 Besucher. Schon Tage vorher gab es Nachfragen, ob der Markt überhaupt stattfindet.

Wegen der kleineren Räumlichkeiten konnten diesmal nur 31 Händler ihre Stände aufbauen. Bürgermeister Klaus Habermann versicherte, der nächste Ostermarkt werde wieder wie gewohnt im Schloss stattfinden. Die Ausstellung fand der Bürgermeister „schön, dekorativ und bunt“. Zur Eröffnung spielte ein Trompetenensemble der städtischen Musikschule unter Leitung von Eduard Augsburger.

Österliche Deko gab es auch bei den Ständen auf der Freifläche des Pfarrzentrums. Bild: Erich Echter

An den Ständen gab es ein breites Angebot an Eiern unterschiedlicher Größe und Osterdekorationen wie Osterkerzen ebenso wie Seifen oder Kräuterkissen. Stark vertreten war unter den Kunsthandwerkerinnen die Lenbachstadt Schrobenhausen mit Gabi Karl, Ingrid Edlmann und Ute Natzer. „Wir haben uns auf kunsthandwerkliche Arbeiten spezialisiert“, sagten sie und zeigten Klosterarbeiten, Reisealtärchen, Kastenbilder, historische Kreuzstichmotive, Klöppelarbeiten und historische Wachsgestaltung. Mit dem neuen Ausstellungsort hatten sie kein Problem.

Kerzen, die echte Unikate sind

Echte Unikate sind die handgefertigten Kerzen der Pöttmeserin Claudia Klimes, die bei der Kundschaft sichtlich gut ankamen. Mit ihrer Mutter Ingrid Stubner aus Aichach bot sie außerdem Klosterarbeiten, Osterdeko und Palmkreuze an.

Klosterarbeiten wurden von Ingrid Stubner angeboten. Bild: Erich Echter

Carola Distler aus Mindelheim kommt schon seit 13 Jahre zum Ostermarkt. Mit Aquarellfarben bemalt sie Eier und Holzschmuck. „Landschaften, die ich auf große Bilder male, male ich im Kleinen auf Ostereier“, sagte sie über ihr künstlerisches Schaffen.

Russische Ikonenmalerei - auch auf Eiern

Bereits seit vielen Jahren präsentiert Marina Mikowa beim Ostermarkt ihre sakralen Kunstwerke. Bild: Erich Echter

Ebenfalls seit vielen Jahren ist Marina Mikowa mit ihren sakralen Kunstwerken dabei. Die aus dem russischen Karelien bei St. Petersberg nach Tübingen gezogene Künstlerin legt ihren Schwerpunkt auf russische Ikonenmalerei in traditioneller Technik. Auch Eier bemalt sie auf diese Art.

Wegen des Ortswechsels ins Pfarrzentrum hatten einige Händler Bedenken, dass das Pfarrzentrum schlecht zu finden wäre. Für Sieglinde und Kerstin Ranze, die den Ostermarkt im Internet entdeckt haben und aus München kamen, war das aber – mithilfe ihres Navigationsgeräts im Auto – kein Problem. Gut fanden die meisten Besucher im Pfarrzentrum die Toiletten und, dass sie keine Treppen zu gehen brauchten. Künstlerin Carola Distler sagte: „Das Ambiente im Schloss ist gut, aber hier haben die Leute mehr Platz.“ Sandra Schäfer aus Dachau, die den Markt jedes Jahr besucht, fand: „Im Schloss ist einfach ein besonderes Ambiente da.“

Themen folgen