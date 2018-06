Ein Einbrecher in Friedberg, der keiner war

Was Besucher am Wochenende beim Töpfermarkt erwartet und welche Einschränkungen es für Anwohner gibt.

Markt Indersdorf

Nach Streit: Mann fährt mit VW-Bus in Wohnzimmer der Ex-Freundin

Ein 32-Jähriger ist am Donnerstagabend in Markt Indersdorf in ein Einfamilienhaus gekracht. Danach stieg er laut Polizei aus und griff die Bewohnerin an.