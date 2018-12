vor 24 Min.

Ein Retter wird auch heute gebraucht

Die Kirchen sind an Heiligabend übervoll. In Aichach erklärt der Stadtpfarrer, wofür Jesus heute steht. Und zur Freude der Kinder wird endlich auch das letzte Fenster am Rathaus-Adventskalender geöffnet

Von Erich Echter

Tagsüber herrschte an Heiligabend in quirliges Treiben in Aichach und Umgebung mit Plustemperaturen. Am Abend und in der Nacht waren die Kinder- und Christmetten in den Gotteshäusern gut besucht. Bürgermeister Klaus Habermann wünschte den Bürgern beim Öffnen des letzten Kalenderfensters am Rathaus ein „friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest“.

Viele Menschen kam am Nachmittag in die Paul-Gerhardt-Kirche, um das Krippenspiel von Kindern der Gemeinde nicht zu verpassen. Das evangelische Gotteshaus war voll besetzt. „Wir zeigen heute ein modernes Krippenspiel“, kündigte Diakonin Marlene Winkler an. Fast zeitgleich bereiteten sich 27 Mädchen und Buben in der Sakristei der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt auf das Krippenspiel vor. In die Rolle des Josef schlüpfte Konrad Nawe, Antonia Kerausch spielte Maria. Bevor der Gottesdienst begann, stellte der Stadtpfarrer den Kindern Fragen über das Jesuskind, diskutierte den Geburtsort und erläuterte das Krippenspiel. Wer nicht rechtzeitig kam, musste mit einem Stehplatz in den Gängen vorliebnehmen. 463 Kerzen erleuchteten den frisch renovierten Chorraum.

Rainer Tischner vom Missionskreis und seine Tochter Theresa hatten ihren Standplatz für den Verkauf des Friedenslichtes vor dem Gotteshaus eingenommen. Am dritten Adventssonntag, bei einem feierlichen Gottesdienst im Hohen Dom von Augsburg, hatte es Tischner abgeholt. „Seit 25 Jahren gibt es die Aktion ’Friedenslicht aus Bethlehem’“, erzählte er. Das Licht der Kerze soll von Mensch zu Mensch weitergegeben werden, ebenso wieder Friede – diesen Sinn symbolisiert das Friedenslicht. So konnten viele Besucher den „Frieden“ mit nach Hause nehmen. Vor dem Aichacher Rathaus wartete nach der Kindermette bereits der Nikolaus, um das letzte Fenster am Rathausadventskalender zu öffnen. Diesmal gab es den Nikolaus im Doppelpack. Beide Darsteller des berühmten Heiligen, Franz Achter und Stefan Pretz, waren neben dem Aichacher Christkind und den Engerl im Einsatz, um die Kinder mit Süßigkeiten zu versorgen.

Habermann nutzte die Gelegenheit, seiner Stadtfamilie ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen. „Ich hoffe, wir konnten euch mit unserem ganz besonderen Adventskalender die Zeit des Wartens etwas verkürzen“, sagte er und dankte den Schulen für ihren Beitrag bei der Gestaltung der Bilder.

Auch bei der nächtlichen Christmette war die Aichacher Stadtpfarrkirche voll. In seiner Weihnachtpredigt ging Stadtpfarrer Herbert Gugler auf das Lied „Stille Nacht“ ein, das den 200. Geburtstag feierte. Es endete mit der Frohen Botschaft: „Christ, der Retter ist da.“ Gugler fragte, warum der Retter damals gekommen sei und ob er heute gebracht werde. Der Seelsorger kam zu dem Schluss, dass der Retter damals wie heute nötig ist. Im Heiligen Land gebe es weiterhin Spannungen, Christen würden heute an vielen Orten in der Welt unterdrückt. In Deutschland gebe es zwar keine politischen Unruhen, aber es gebe Unruhe in der Gesellschaft, auch in Familien. „Daher ist es wichtig und richtig, dass wir die Rettung, die vor 2000 Jahren kam, auch heute feiern. Ja, Christ, der Retter ist da. Und wir brauchen ihn“, schloss der Stadtpfarrer.

