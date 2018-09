14:58 Uhr

Einbrecher stehlen Playstation aus Juze

In Todtenweis treten der oder die Täter ein Fenster ein. Auch das Zubehör der Spielekonsole nehmen sie mit

Einbrecher haben das Jugendzentrum in Todtenweis heimgesucht. Wie die Polizei mitteilte, traten die Täter in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch und Samstag ein Fenster ein. So gelangten sie in das Juze. Dort stahlen sie eine Playstation, drei dazugehörige Controller und einen Kopfhörer. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0. (AN)

