Eine „unbandig hohe“ Wand?

Zwei Sichtschutzwände beschäftigen die Inchenhofener. Bei einer Wand hat das Gremium eine klare Meinung

Über zwei Sichtschutzwände in der Straße Am Breitenacker im Ortsteil Sainbach diskutierte der Gemeinderat Inchenhofen in seiner Sitzung am Dienstag. Der Grund: Sie sind höher, als laut Bebauungsplan zulässig ist. Bei einer Sichtschutzwand kam das Gremium zu einer Entscheidung, bei der anderen will der Rat das Gespräch mit den Nachbarn suchen.

Vor rund einem halben Jahr stand das Thema schon einmal auf der Tagesordnung. Damals hatte der Gemeinderat einen Bauantrag über eine vier Meter hohe Sichtschutzwand abgelehnt. Zum einen, weil die Holzwand nicht mit dem Bebauungsplan übereinstimmte. Zum anderen, weil auf der Westseite des Grundstücks die Frage der Auffüllung ungeklärt war.

Das Landratsamt, das den Antrag zwischenzeitlich vorliegen hatte, teilte der Gemeinde mit, dass laut Bauordnung eine bis zu zwei Meter hohe Sichtschutzwand verfahrensfrei sei. Der Antragsteller reduzierte im neuen Antrag die Höhe der Holzwände an der Nord- und Westseite des Grundstücks auf 1,99 Meter. Über die beantragte Freistellung von den Vorgaben des Bebauungsplans diskutierte der Gemeinderat. Zulässig ist ein bis zu 1,10 Meter hoher Maschendrahtzaun.

Robert Müller fragte, ob sich in dem Baugebiet alle an diese Vorgaben gehalten hätten. Bürgermeister Karl Metzger antwortete: „Es ist sicher nicht alles in Ordnung.“ Nachdem der Nachbar im Norden unterschrieben hatte, vertrat Heinrich Schoder die Auffassung, dass der Gemeinderat für diese Sichtschutzwand einer Befreiung zustimmen könnte. Das sahen auch die anderen Gemeinderäte so und stimmten der Befreiung zu.

Anders sah es bei der Sichtschutzwand im Westen aus. Das Landratsamt hatte zwar in Aussicht gestellt, den Antrag zu genehmigen. Nachdem es auf dieser Seite jedoch Abgrabungen und Auffüllungen gegeben hatte, war unklar, auf welcher Geländehöhe die 1,99 Meter hohe Sichtschutzwand stehen würde. „Es wird schon unbandig hoch“, befürchtete Rainer Tremmel.

Nachdem hier die Unterschrift des Nachbarn fehlte, fand er es schwierig, dem Antrag zuzustimmen. Tremmels grundsätzlicher Einwand: „Einmal zugelassen, für jeden zugelassen.“ Georg Heinrich sah in einem zeitlich befristeten Anbringen der Sichtschutzwand eine Lösung. Nach einem Gespräch mit dem Antragsteller wusste er, dass die Wand das Schwimmbad abschirmen soll. Der Antragsteller sagte laut Heinrich: „Die Sichtschutzwand soll nach der Badesaison nicht mehr da sein.“

Der Gemeinderat folgte seiner Anregung, den Antrag für die Wand an der Westseite des Grundstücks zurückzustellen. Vor einer Entscheidung will der Rat das Gespräch mit den Beteiligten suchen. (drx)

