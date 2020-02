Endlich Prinzessin: Wie Daniela ihren Traumprinzen fand

Plus Sie sind die närrischen Monarchen der Paartalia in Aichach: Prinzessin Daniela und Prinz Ulrich I. stellen sich vor. Was ihre größte Herausforderung ist.

Nachdem Daniela Augustin aus dem Kühbacher Ortsteil Stockensau zwölf Jahre in der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia aktiv war, hatte sie die vergangenen fünf Jahre pausiert. Ihr fehlte für ihren Traum, Prinzessin zu werden, der passende Prinz. Nun konnte sie ihn sich endlich erfüllen.

Ihren Traum hegte Daniela schon, seit sie als kleines Mädchen die Faschingsprinzessinnen anhimmelte. Das ist auch ein Grund, warum sich die 30-Jährige jetzt besonders viel Zeit für die kleinen Mädchen nimmt, die sie nun bestaunen. Als Daniela vor einem guten Jahr endlich ihren Traumprinzen, den 35-jährigen Ulrich Singer, traf, schrieb sie praktisch sofort eine Bewerbung an den Präsidenten der Paartalia.

In Aichach müssen Prinz und Prinzessin kein "echtes" Paar sein

Zwar ist es in Aichach anders als in Griesbeckerzell, nicht zwingend notwendig, dass Prinz und Prinzessin auch privat ein Paar sind, schaden tut es aber nicht. Zuerst wusste der Schreinermeister Ulrich nichts von den Plänen seiner Angebeteten, da Daniela nicht damit rechnete, dass die Bewerbung erfolgreich sein würde. Ulrich hatte keinerlei Tanz- und Bühnenerfahrung. Da allerdings seine Schwester bereits Faschingsprinzessin (bei Fürstenfeldbruck) war und seine Eltern gerne tanzen, stand er der neuen Herausforderung offen gegenüber. Auf die Frage, wie ihm sein Amt nun gefällt, sagt er: „Sehr gut! Es macht richtig Spaß. Schade, dass ich nicht früher angefangen habe.“ Auch Daniela schwärmt: „Es ist so toll, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wenn die Kinder einen anhimmeln, ist das schön.“





Die 30-jährige Bäckereifachverkäuferin Daniela Augustin und der 35-jährige Schreinermeister Ulrich Singer sind ebenfalls privat liiert, auch wenn dies in der Paartalia nicht vorgeschrieben ist. Bild: Alice Lauria

Prinzenpaar der Paartalia: Am Anfang war viel Aufregung dabei

Natürlich war anfangs für die beiden auch viel Aufregung dabei, so ganz alleine im Mittelpunkt zu stehen. Ulrich hatte zu Beginn Schwierigkeiten mit den Choreografien, das änderte sich aber schnell: „Jetzt, wo die Schritte sitzen, passt es und ist toll.“ Daniela und Ulrich haben frühzeitig bei ihren Arbeitgebern das Einverständnis eingeholt. Gerade bei Daniela war es als Bäckereifachverkäuferin nötig, sich einige Samstage freizunehmen.

Zur finanziellen Belastung für das Prinzenpaar sagt Ulrich: „Man kann viel Geld ausgeben, aber das weiß man vorher.“ Einer ihrer zahlreichen Auftritte führte das Paar sogar in Aichachs Partnergemeinde, das 300 Kilometer entfernte Schifferstadt in Rheinland-Pfalz. Das diesjährige Thema der Paartalia „Spuren im Wüstensand“ passt hervorragend zu Prinzessin Daniela.

Es war auch ausdrücklicher Wunsch der beiden, beim kompletten Programm voll mit zu tanzen. Prinz und Prinzessin stehen bei dem umfangreichen Programm im alten Ägypten im Mittelpunkt. Beim Kampf mit dem Totengott Anubis gelingt es Prinz Ulrich, seine Daniela aus der Unterwelt zu befreien. Die größte Herausforderung während des Showprogramms sind die schnellen Kostümwechsel. Vor allem, wenn Bühne und Garderobe nicht nah beieinander liegen. Ulrich Singer war besonders überrascht, denn: „Mit Outfit tanzt es sich ganz anders als im Training.“

Nach dem Fasching wollen sie Spuren im Wüstensand hinterlassen

An das Ende der närrischen Zeit denken beide „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Prinzessin Daniela. Fest steht, dass das Paar danach erst einmal selbst Spuren im Wüstensand hinterlassen will: bei einem Urlaub in Dubai. Ob sie nächstes Jahr wieder bei der Paartalia dabei sein werden, steht noch nicht fest, wäre aber gut möglich. Auf das Prinzenpaar aus Zell ohne See angesprochen, denken Daniela und Ulrich schmunzelnd an einen recht lustigen gemeinsamen Abend an der Bar zurück.

