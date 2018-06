05:32 Uhr

Engpass am Aichacher Krankenhaus: Hebammen gesucht

Ein sicheres Gefühl für Mutter und Kind bieten Hebammen – an denen es am Aichacher Krankenhaus aber bald mangeln könnte.

Fünf Beleghebammen arbeiten derzeit auf der Geburtenstation in Aichach. Weil zwei von ihnen bis zum Sommer aufhören, könnte die Besetzung eng werden.

Von Ulrike Eicher

Es kommen zwar seit einigen Jahren immer mehr Babys auf die Welt, in Aichach wie auch bundesweit. Die Beleghebammen am Krankenhaus in Aichach hätten also eigentlich genug zu tun. Stattdessen steuern sie aber auf einen personellen Engpass zu, der die Aichacher Geburtshilfe vor allem im August mit voller Wucht treffen könnte: Statt der fünf bis sechs Beleghebammen, die am Krankenhaus in Aichach zuletzt zum Team gehörten, sind dann nur noch drei übrig. Zumindest, wenn für sie bis dann keine Nachfolgerinnen gefunden werden können. Genau dieses Ziel aber verfolgt das Krankenhaus nun mit Nachdruck.

„Wir wollen die Aichacher Geburtshilfe langfristig stabilisieren“, versichert Dr. Krzysztof Kazmierczak, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. Mindestens eine bis zwei Beleghebammen möchte das Haus neu anwerben. „So schnell wie möglich“, sagt der Geschäftsführer. Die Stellen werden nicht nur ausgeschrieben, auch ein Headhunter soll mit der Suche beauftragt werden. Der Engpass betrifft vor allem den August – denn für September stehe bereits eine neue Geburtshelferin in Aussicht, so Kazmierczak.

Nachwuchsproblem bei Hebammen

Dass die Suche nach Hebammen aber alles andere als einfach werden könnte, das weiß auch der Geschäftsführer. „Es gibt zu wenig Nachwuchs.“ Schuld sind in seinen Augen die Rahmenbedingungen des Berufs, die ja seit Jahren in der Kritik stehen, wie zum Beispiel hohe Versicherungsprämien. Es herrsche aber vor allem auch viel Unsicherheit, da im Zuge der Zentralisierung der Geburtshilfe immer mehr Geburtsstationen in kleinen Krankenhäusern geschlossen werden.

Nicht immer liegt das an wirtschaftlichen Erwägungen. Manchmal lässt sich auch einfach nicht mehr genügend Personal finden, Hebammen etwa oder auch Gynäkologen. Beispiele in der Region gab es zuletzt einige: 2016 etwa kam das Aus für die Geburtshilfe am Schrobenhausener Krankenhaus, in Dillingen ist die Geburtshilfe momentan vorübergehend eingestellt – ebenso wie am Krankenhaus in Schwabmünchen. So weit aber möchte es Kazmierczak in Aichach nicht kommen lassen, so weit möchte er noch nicht einmal denken: „Ich bin guter Dinge und halte es für realistisch, dass wir das Problem lösen können.“

Klinik-Geschäftsführer will mit Neubau punkten

Mit dem Krankenhaus-Neubau, in dem ab Herbst auch die Geburtshilfe untergebracht werden soll, könne man sicherlich punkten bei möglichen Bewerbern. Auch setzt er Hoffnungen in ein Förderprogramm des Bayerischen Gesundheitsministeriums, das vor allem kleinere Geburtshilfe-Einrichtungen stützen will. Bis zu einer Million Euro könnte dabei für die Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg fließen (wir berichteten). Was dieses Programm angeht, seien allerdings noch viele Fragen offen. „Wir wissen bisher nicht, ob wir daraus Geld bekommen, und wenn ja, wie viel.“

Auch Dagmar Schmaus versucht, zuversichtlich zu bleiben – wenngleich sie sich natürlich Sorgen macht um die Geburtshilfe in Aichach. Sie ist eine der drei Beleghebammen, die im August noch übrig sind, wenn es hart auf hart kommt. „Der Sommer fällt dann aus für uns“, sagt sie. Das sei klar. Eine Weile lasse sich so eine Situation überbrücken – dauerhaft zu dritt aber funktioniere die Arbeit nicht.

Seit März schon sucht das Team nach Verstärkung, nachdem klar wurde, dass von den ursprünglich sechs insgesamt vier Kolleginnen bis zum Sommer aufhören würden – eine wurde schwanger, eine möchte die Geburtshilfe verlassen und zwei weitere wollen sich räumlich verändern. Daraufhin konnte bereits eine neue Beleghebamme gewonnen werden – sie ist seit Mai im Einsatz. Ein andere, die ebenfalls einsteigen wollte, ist allerdings zwischenzeitlich abgesprungen, da sie schwanger wurde. „Und so suchen wir nun händeringend eine bis zwei motivierte Kolleginnen“, fasst Dagmar Schmaus die Situation in Aichach zusammen. Dass das schwierig werden könnte, weiß sie: „Aber wir hoffen das Beste.“

