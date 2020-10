06:00 Uhr

Engpass bei Wasserversorgung: Affinger müssen Wasser sparen

Weil eine Pumpe ausgefallen ist, fällt einer von drei Trinkwasserbrunnen in der Gemeinde Affing aus. Dabei ist es zu einer Komplikation gekommen. Was jetzt nötig ist.

Von Carmen Jung

Die Wasserversorgung in der Gemeinde Affing ist gerade auf Kante genäht. Weil eine Pumpe defekt ist, fällt seit Beginn vergangener Woche einer von drei Trinkwasserbrunnen komplett aus. Jetzt bekommen alle Haushalte in der Gemeinde Wasser aus dem Derchinger Forst. Sie werden von den zwei übrigen Brunnen mitversorgt. Bürgermeister Markus Winklhofer berichtete am Dienstag im Gemeinderat, das funktioniere in der Regel gut. Allerdings ist es am Freitagabend zu einer Komplikation gekommen.

Luftpolster in der Wasserleitung verringert Fördermenge in Affing

Ausgerechnet in der Zeit des Engpasses hat sich ein Luftpolster in einem Abschnitt der Wasserleitung gebildet. Die Folge war eine geringere Fördermenge, weshalb die Hochbehälter in Affing und Haunswies nicht ausreichend gefüllt waren. Vor allem angesichts des Wochenendes und des damit stets verbundenen höheren Wasserverbrauchs reagierte der Bürgermeister mit einem Sparappell an die Bürger verschiedener Ortsteile.

Winklhofer berichtete, er habe einen Flyer zusammengestellt, um die Menschen zur Sparsamkeit zu animieren. Zunächst erhielten am Samstag die Haunswieser das Blatt, denn sie wären die Ersten gewesen, die ohne Wasser auskommen hätten müssen. Anschließend ließ der Bürgermeister das Flugblatt in Gebenhofen, dann in Aulzhausen und Anwalting verteilen. Es auch in Affing auszugeben, sei nicht erforderlich gewesen.

Am Sonntag war wieder mehr Wasser in Affing da

Die Maßnahme zeigte Wirkung. "Am Sonntag war der Spareffekt erkennbar", so Winklhofer. Er bereitete die Affinger allerdings darauf vor, dass sie "noch eine gewisse Zeit mit dem Zustand" leben müssten. Die Pumpe habe eine Lieferzeit und müsse eingebaut werden. Doch, so versicherte er: "Das System läuft tadellos", seit der Zwischenfall behoben sei.

Zum Wochenende hin hofft der Bürgermeister, dass er neue Informationen an die Gemeindebürger herausgeben könne. Wasser zu sparen sei ohnehin immer ratsam, erklärte er. Winklhofer bedankte sich in diesem Zusammenhang bei den Feuerwehren. Sie waren sofort zur Stelle, als er sie bat, in den Ortsteilen die Flugblätter zu verteilen.

