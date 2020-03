11.03.2020

Erneut Rekordsumme für Bunten Kreis

Beim Besuch im Ziegelhof in Stadtbergen übergab Inge Eberle (Zweite von rechts) im Beisein von Obergriesbacher Bürgern einen Scheck über 13000 Euro an Ingrid Grotz (rechts).

Beim Weihnachtsmarkt bei Familie Eberle in Obergriesbach wurde der Vorjahresrekord von 10100 Euro an Spendengeldern erneut getoppt. 13000 Euro kamen diesmal zusammen – das ist eine einmalige Sache bei Spenden aus privaten Aktionen, wie Astrid Grotz, stellvertretende Vorstandsvorsitzende beim Bunten Kreis, sagte. Aus vielen kleineren und größeren Spenden, darunter auch zwei Spenden über je 1000 Euro, setzt sich die Spendensumme zusammen. Bei der Spendenübergabe im Ziegelhof in Stadtbergen gab Astrid Grotz der Besuchergruppe aus Obergriesbach einen Einblick in die vielseitige Arbeit des Bunten Kreises. Auf der sechs Hektar großen ambulanten Therapieeinrichtung Ziegelhof in Stadtbergen werden neben der tiergestützten Therapie – das ist einmalig in Deutschland – Angebote wie Logopädie, Musik, Ergo- und Kunsttherapie, sowie Erlebnispädagogik mit eingebunden. Der Ziegelhof bietet fünf jungen Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz und betreutes Wohnen.

250 Kinder kommen jede Woche zur Behandlung hierher. Die Kinder nehmen das nicht als Therapie wahr, erzählte Grotz. 10 Pferde, drei Esel, dazu Schafe, Alpakas, Hasen und Meerschweinchen sind hier für die Therapie untergebracht. 35 Mitarbeiter arbeiten in enger Kooperation mit anderen Hilfeeinrichtungen aus der Region Schwaben in den verschiedenen Bereichen auf dem Ziegelhof. (wak)

