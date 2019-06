20:13 Uhr

Erste Kunstnacht lockt die Besucher in Aichachs Innenstadt

Bei der ersten Aichacher Kunstnacht werden Kunst und Kultur unter freiem Himmel in der Innenstadt für die Besucher zum Erlebnis.

Von Vicky Jeanty

Wenn Aichach sich der Kunst hingibt, dann verwandelt sich die der Stadtplatz – die „gute Stube“ – in ein Refugium der allerschönsten Art. Zum Brunnengeplätscher gesellen sich Klänge von Klavier, Gitarre und Blechinstrumenten. Ein halb aufgeklappter hölzerner Fächer weht dem historischen Rathaus eine kühle Brise nach oben. Aus der Luke des Oberen Tores hat Rapunzel ihren geflochtenen Plastikzopf herunter gelassen.

Kunstnacht ist der Auftakt zur Aichacher Kunstmeile

Am Freitagnachmittag eröffnet Bürgermeister Klaus Habermann die Aichacher Kunstnacht. Sie bildet heuer den Auftakt zur Kunstmeile und ist in diesem Format eine Premiere für Aichach. Auf Schritt und Tritt begegnen die Besucher den unterschiedlichsten Kunstprojekten und Installationen, die zum Verweilen einladen oder zum Mitmachen animieren.

Habermann spricht von einer „lebendigen Stadt“, die dank des künstlerischen und kulturellen Austausches an Lebendigkeit und Schönheit gewinne. Sowohl die Organisatoren vom Bürgerbüro und der AGA wie auch die beteiligten Künstler hätten alle Register gezogen und der Stadt zu einem geradezu südländischen Flair verholfen. „Das macht Appetit auf mehr“, konstatiert er mit Blick auf das abwechslungsreiche Programm.

Kunst ist in der Innenstadt begehbar und berührbar

Wie schon so oft in der Vergangenheit zeigt sich Aichach am Freitag von seiner schönen und kreativen Seite. Als Markenzeichen bleibt der entspannte Umgang mit der großen und kleinen Kunst, die in der historischen Innenstadt begehbar und berührbar war. Die Jugend sprüht auf die Leinwand, der Papa schlägt in die Tasten, der Sprössling malt mit Straßenkreide.

Der Fächer aus Holz erinnert mahnend an das Klima-Desaster, der Zopf aus Plastik und ein Baum aus Flaschen bringen dem Betrachter die Müllproblematik künstlerisch näher. Inspirierend, beeindruckend und genussvoll bleibt der Weg durch Aichachs Kunstnacht, die bei bester Laune am helllichten Tag loslegt und später die Nachtschwärmer locker im Griff behält.

