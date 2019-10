vor 8 Min.

Erste Leistungsprüfung am neuen Feuerwehrhaus

Drei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Inchenhofen haben in diesem Jahr die Leistungsprüfung erfolgreich bestanden. Im Sommer hatten bereits zwei Gruppen die Leistungsprüfung absolviert. Nun folgte die dritte Gruppe. Auch sie bestand mit Bravour.

Als Anerkennung und als kleinen Dank für die vielen freiwillig investierten Stunden, lud die Gemeinde alle Teilnehmer, die Ausbilder Manfred Walch und Robert Stark sowie die Schiedsrichter Sebastian Flierl, Michael Bergmeier und Stefan Rauscher zu einer Brotzeit beim Baderwirt ein.

Wie auch schon bei den Prüfungen zuvor hatten die Floriansjünger fleißig in den Wochen vor der Abnahme die verschiedenen Knoten und Stiche, den Aufbau einer Saugleitung und den Aufbau „Feuer im Löscheinsatz“ geübt. Der einzige wesentliche Unterschied zu den vorherigen Prüfungen lag am Standort. Alle bisherigen Prüfungen wurden an der Grundschule abgehalten. Diese Ära ist nun aber zu Ende. Von nun an können die Leistungsprüfungen am neuen Feuerwehrhaus durchgeführt werden. Hier ist nicht nur ausreichend Platz, hier passen auch Struktur und eine flächendeckende Beleuchtung bestens für die Übungen. Doch schon Anfang nächsten Jahres geht es weiter mit der Fortbildung. Einige Feuerwehrleute aus Inchenhofen werden den zweiten Teil ihrer Modularen-Truppmann-Ausbildung abschließen. Mitglieder nehmen aktuell schon an ersten THL-Lehrgängen teil. Die benötigten Plätze für die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger sind auch bereits gemeldet. Die Feuerwehr bereitet sich schon jetzt auf das neue Feuerwehrauto, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20), vor. (AN)

