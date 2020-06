vor 21 Min.

Fahrzeugweihe in einem Jahr

Petersdorf: Feuerwehr verlegt Fest auf 2011

Es hätte die Krönung der arbeitsreichen Zeit sein sollen, in der sich die aktiven Mannschaften der Feuerwehren Alsmoos und Petersdorf zusammengeschlossen und gemeinsam das neue Löschfahrzeug (MLF) in Empfang genommen haben (wir berichteten). Doch das Coronavirus macht dem großen Fest einen Strich durch die Rechnung. Die Fahrzeugweihe, die die Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf eigentlich vom 25. bis 28. Juni feiern wollte, wird jetzt um ein Jahr verschoben.

Sie findet mit nahezu unverändertem Programm vom 11. bis 13. Juni 2021 statt. Am Freitag, 11. Juni, startet das Fest mit dem Tag der Betriebe und Vereine mit der Band die 4-Taktler, am Samstag, 12. Juni, kommt Comedian Stephan Zinner und am Sonntag, 13. Juni, findet die eigentliche Fahrzeugweihe mit Gottesdienst und nachmittäglichem Festumzug statt. Bereits gekaufte Karten für Zinner behalten ihre Gültigkeit oder können unter der Telefonnummer 0175/5931260 (Josef Langenegger, Vorsitzender Feuerwehr Petersdorf) zurückgegeben werden. (brast)

