00:34 Uhr

Fantasie in Digital und Analog

Anschaulich erklärte Marie Luise Strohmenger den Besuchern bei der Eröffnung ihrer Ausstellung „Fantasie in Digital und Analog“, wie ihre Kunstwerke am Bildschirm entstehen. Von links „Einst wird kommen der Tag“, „Oase der Sinne“ und „Fly and catch the wind“.

Marie Luise Strohmenger zeigt ihre durchaus ungewöhnlichen Arbeiten derzeit in der Aichacher Sparkassen-Galerie

Von Manfred Zeiselmair

Eine Ausstellung der etwas anderen Art ist derzeit in der Sparkassen-Galerie in Aichach zu sehen. Dort zeigt die Aichacher Künstlerin Marie Luise Strohmenger unter dem Titel „Fantasie in Digital und Analog“ ihre digital bearbeiteten Kunstwerke. Bei der Vernissage am Donnerstag war Birgit Cischek, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, zeigte sich beeindruckt vom „fantastischen Surrealismus“ der ausgestellten Arbeiten und wie Strohmenger darin „traditionelle mit digitaler Kunst vermischt“. Auch für viele der geladenen Gäste war diese Form der Malerei künstlerisches Neuland.

Die gelernte Erzieherin Marie Luise Strohmenger sagt über sich selbst: „Bilder sind mein Leben. Sie geben mir Flügel, die ich brauche, um über meine Grenzen hinweg zu fliegen.“ Sie hat ein bewegtes künstlerisches Leben hinter sich. Schon als Kind übte sich Strohmenger im Zeichnen von Comics und Bleistiftporträts. Nach ihrer Heirat lebte sie aufgrund der beruflichen Tätigkeit ihres Mannes von 1996 bis 2011 in den Vereinigten Staaten. Dort konzentrierte sie sich auf ihre künstlerische Ausbildung und erwarb im Fernstudium Diplome für „Freies Zeichnen und Malen“ sowie „Werbe- und Gebrauchsgrafik“. Sie versuchte, ihren Erzieherinnenberuf mit der Malerei zu verknüpfen, arbeitete als Kunstlehrerin mit gesunden und behinderten Kindern.

Dabei entstanden vier Bilderbücher und Kinderbuchillustrationen. Danach beschäftigte Strohmenger sich mit Wandmalerei und Glasfenstergestaltung – und fand schließlich 2013 in Aichach eine neue Heimat. Seitdem ist sie im Kunstverein Aichach aktiv und kurz darauf auch bei der Künstlergruppe AIC-Creativ. Mit der Illustration des Kinderbuchs „Flavius und seine Namen“ von Wiebke Worm erhielt sie 2017 die Auszeichnung „Planet Award“.

Ihre große Leidenschaft zur digitalen Kunst entdeckte Strohmenger erst relativ spät. Bei der Vernissage erklärte sie, wie ihre Bilder aus Collagen verschiedener Fotografien oder eigener Zeichnungen entstehen: Am Computer füge sie diese Fragmente „aus einer Intuition heraus“ zu einem farbintensiven Gesamtkunstwerk zusammen. Hierfür benutzt die Künstlerin digitale Malprogramme, mit denen sie Hintergründe befüllt, Licht als strahlende, oft wegweisende Elemente einfügt oder eine Gewebestruktur als Textur darüberlegt. Das verleiht ihren Arbeiten räumliche Tiefe und Lebendigkeit. Nach dem Druck auf Papier oder Leinwand malt Strohmenger ihre Kunstwerke mit Acrylgel und Pinsel nach, sodass sie Strukturen bekommen und aussehen wie gemalt. Einige ihrer ausgestellten Bilder sind religiös geprägt wie „Einst wird kommen der Tag“, in dem sie den „Jüngsten Tag“ in Szene setzt. Bei anderen steht die Fantasie im Vordergrund, so wie bei „Die ‚Reise nach Fantasia“. Oder bei „Zeit ist eine Illusion“, bei der sich – frei nach Albert Einstein – ein auf einer Turmuhr und „Zeitblasen“ sitzender Harlekin über die Menschen amüsiert, denen die Zeit davonrennt.

Die Ausstellung „Fantasie in Digital und Analog“ von Marie Luise Strohmenger in der Aichacher Sparkassen-Galerie an der Donauwörther Straße ist bis Freitag, 28. Juni, zu sehen.

