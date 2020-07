19:21 Uhr

Feuer bei Holzverarbeiter Pfeifer: Späne geraten in Brand

Brand bei Holzverarbeiter Pfeifer: Insgesamt sieben Feuerwehren mit 60 Einsatzkräften sind am Montagabend in Unterbernbach im Einsatz.

Der Brand entsteht im Abluftkamin eines Bandtrockners für Holzspäne. Mitarbeiter und Anwohner des Werks sind nicht in Gefahr.

Bei einem Brand beim Holzverarbeiter Pfeifer in Unterbernbach (Markt Kühbach) ist am Montagabend nach ersten Schätzungen ein Schaden zwischen 20-000 und 30-000 Euro entstanden. Nach Auskunft der Kreisbrandinspektion sind keine Menschen verletzt worden. Mitarbeiter oder Anwohner seien nicht in Gefahr gewesen.

Brandursache bei Pfeifer ist unklar

Das Feuer ist gegen 16.30 Uhr in einem Abluftkamin eines Bandtrockners für Sägespäne entstanden. Die Brandursache ist unklar. Laut Kreisbrandmeister Stefan Schmid ist der Brand der Späne von Detektoren erkannt worden. Die automatische Löschanlage des Trockners und dann später auch Mitarbeiter des Werkes hätten das Feuer eingedämmt und die Ausbreitung verhindert.

60 Feuerwehrleute aus der Region im Einsatz

Dann übernahmen die alarmierten Feuerwehren die Brandbekämpfung. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute von sieben Feuerwehren (Kühbach, Unterbernbach, Stockensau, Aichach, Schnellmannskreuth, Hörzhausen und Sandizell), dazu Polizei und Rettungskräfte vor Ort. Um das Feuer mit den Sägespan-Glutnestern komplett abzulöschen, musste die Maschine laut Schmid am späten Abend noch demontiert werden. (cli)

