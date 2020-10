vor 32 Min.

Feuerwehrfahrzeug für Oberbernbach wird deutlich teurer

Plus Die Kostenschätzung für das neue Feuerwehrfahrzeug von 2019 ist nicht zu halten. Ein Stadtrat kritisiert im Finanzausschuss den Gesetzgeber.

Von Claudia Bammer

Die Freiwillige Feuerwehr im Aichacher Stadtteil Oberbernbach soll ein neues Fahrzeug bekommen. Das hat der Stadtrat bereits im September 2019 beschlossen. Im Finanzausschuss hatte Kämmerer Wilhelm Rottenkolber dazu jedoch eine schlechte Nachricht: Die damalige Kostenschätzung von rund 180.000 Euro ist nicht zu halten.

Die Anschaffung geht auf den Feuerwehrbedarfsplan zurück, den der Stadtrat 2017 beschlossen hat. Er soll gewährleisten, dass die 13 Feuerwehren im Stadtgebiet so aufgestellt und ausgerüstet sind, dass sie möglichst schnell helfen können. Unter anderem sieht er vor, dass die Feuerwehren in Oberbernbach und Ecknach mit neuen, wasserführenden Fahrzeugen ausgestattet werden. Deren bisherige Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) sollen dann an die Feuerwehren in Mauerbach und Walchshofen weitergereicht werden, deren Feuerwehrhäuser gerade dafür aus- oder neugebaut werden.

Feuerwehr Oberbernbach hat das Gewichtsproblem gelöst

Das Mittlere Löschfahrzeug für die Oberbernbacher Wehr war auch schon ausgeschrieben. Weil seit Januar Feuerwehrfahrzeuge die Euro-6-Abgasnorm erfüllen müssen, was sich auf das Fahrgestell auswirkt, gab es dann allerdings Probleme mit dem Gewicht. Das Fahrzeug darf nicht mehr als 7,5 Tonnen wiegen, damit es ohne Lkw-Führerschein gefahren werden darf. Ergebnis: Kein Hersteller hat ein Angebot für den Aufbau abgegeben. Die Ausschreibung musste wie berichtet aufgehoben werden, eine neue Ausschreibung wurde wegen der Corona-Krise nicht mehr gestartet.

Die Oberbernbacher Feuerwehr hat zwischenzeitlich „sehr fleißig“, wie Rottenkolber betonte, die Leistungsbeschreibung überarbeitet, insbesondere für das Fahrgestell, und damit das Gewichtsproblem gelöst. Informationsangebote, die bei verschiedenen Firmen eingeholt wurden, haben laut Rottenkolber allerdings gezeigt, dass die veranschlagten 180.000 Euro nicht mehr ausreichen. Zu rechnen sei mit rund 270.000 bis 290.000 Euro. Das habe eine Umfrage bei Gemeinden, die erst kürzlich ein Mittleres Löschfahrzeug beschafft haben, bestätigt.

"Kein Luxus, keine Sonderwünsche"

Rottenkolber betonte, das Fahrzeug sei vernünftig, sei kein Luxus und es gehe nicht um Sonderwünsche, die erfüllt würden. Er plädierte dafür, das Fahrzeug noch in diesem Jahr auszuschreiben, dann zu vergeben und in den nächsten beiden Jahren in den Haushalt eingeplant. Bei einer Lieferzeit von bis zu 22 Monaten wird das Fahrzeug wohl im Jahr 2022 geliefert.

Der Finanzausschuss war sich einig: Das Fahrzeug wird gebraucht. Die einstimmige Empfehlung an den Stadtrat lautete, das Fahrzeug trotz des höheren Preises anzuschaffen. Hermann Langer (CSU) kritisierte in diesem Zusammenhang den Gesetzgeber, der den Feuerwehren mit der Beschränkung des „Feuerwehrführerscheins“ auf 7,5 Tonnen „einen Riegel vorschiebt“. Mit dem „Feuerwehrführerschein“ können auch jüngere Aktive Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren. Rottenkolber gab da zu bedenken, das seien „schon große Fahrzeuge, die man schwerlich mit dem Pkw-Führerschein beherrschen“ könne.

Lesen Sie auch:

Themen folgen