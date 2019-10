vor 33 Min.

Fischerhäusl ist saniert

Über 100 Jahre alt ist das Fischerhäusl, das jetzt nach der Sanierung wieder ein Schmuckstück am Kühbacher Dorfweiher ist. Am Samstag feiern die Fischer mit ihren Gästen. Foto: Helene Monzer

Feier am Samstag am Kühbacher Dorfweiher

Nach der erfolgreichen Sanierung präsentiert sich das über 100 Jahre alte Gebäude der Fischer als Schmuckstück am Kühbacher Dorfweiher. Wegen Einsturzgefahr mussten der Dachstuhl sowie der Kamin erneuert werden. An der Außentoilette und dem Mülltonnen-Stellplatz wurde ein neuer Holzsichtschutz angebracht. Zahlreiche Helfer leisteten in den letzten Monaten viele Arbeitsstunden. Kneißl-Bau unterstützte mit geeigneten Maschinen die Arbeiten. Die Gemeinde Kühbach beteiligte sich mit einem Zuschuss. Am Samstag, 19. Oktober, feiert der Fischereiverein um 18 Uhr die erfolgreiche Sanierung ihres Vereinsheimes mit geladenen Gästen. (mz-)