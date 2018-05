14:06 Uhr

Fitnessgeräte für 100.000 Euro aus Lastwagen gestohlen

Diebe haben in Schwaben Fitnessgeräte im Wert von rund 100.000 Euro aus einem Lastwagen gestohlen.

Die Gauner brachen am Wochenende in Aichach den Frachtcontainer auf dem abgestellten Sattelzug auf und nahmen mehr als 400 sogenannte Vibrationsplatten mit. Als der 51 Jahre alte Fernfahrer am Montag losfahren wollte, bemerkte er den Diebstahl. Wie die Polizei berichtete, müssen die Täter das Diebesgut mit einem Laster oder mehreren kleineren Transportern abgeholt haben. (AZ, dpa/lby)

