17:00 Uhr

Friedberger Abiturienten spenden 140 Bäume

Im Englischkurs befassten sich die Schüler der Q12 zuvor mit dem Klimawandel. Das Spendenziel war deutlich höher.

Gegen den Klimawandel kann jeder etwas tun – auch mit nur geringem Aufwand. Zu diesem Schluss kam der Englischkurs der Q12 am Gymnasium Friedberg. Zusammen mit ihrer Lehrerin Sabine Winkelmann hatten sich die Abiturienten mehrere Wochen mit dem Thema Klimawandel, Erderwärmung und Umweltverschmutzung aller Art befasst. Dabei stellte Winkelmann den Schülerinnen und Schülern einen Artikel über Felix Finkbeiner vor, den Gründer der Organisation „Plant-for-the-Planet“. Dieser hatte sich im Alter von neun Jahren in den Kopf gesetzt, in jedem Land der Erde eine Million Bäume zu pflanzen, um dem Klimawandel, über den die Erwachsenen immer nur reden, endlich den Kampf anzusagen. Seine Mission wuchs rasch zum heutigen Ziel an: 1000 Milliarden Bäume auf der ganzen Welt zu pflanzen. „Plant-for-the-Planet“ ist heute eine globale Bewegung, Teil des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und wird von vielen bekannten Persönlichkeiten und Firmen gefördert. So beschlossen die Friedberger Gymnasiasten, den inzwischen 22-jährigen Felix in seinem Vorhaben zu unterstützen. Mit einer Spende von 140 Euro ist „Plant-for-the-Planet“ seinem Ziel um 140 Bäume nähergekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt steht der Baumzähler von „Plant-for-the-Planet“ auf ungefähr 15 Milliarden gepflanzten Bäumen – das ist zwar schon eine beachtliche Zahl, jedoch vom eigentlichen Ziel noch ziemlich weit entfernt. (AN)

