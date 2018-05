18:45 Uhr

Fronleichnam: Prozessionen unterm blauen Himmel

Überall im Landkreis sind katholische Gläubige gestern durch ihre Orte gezogen. Was Herbert Grönemeyer damit zu tun hat

Von Erich Echter

Das Fronleichnamsfest, dass die katholische Kirche zehn Tage nach Pfingsten feiert, ist für viele eins der schönsten Feste im bayerischen Brauchtums- und Kirchenjahr. Das sah wohl auch der Wettergott so, der am Donnerstag für die Prozessionen im Wittelsbacher Land die Sonne besonders freundlich vom Himmel strahlen ließ. Das Fronleichnamsfest feiert die katholische Kirche zehn Tage nach dem Pfingstfest.

Fronleichnam geht auf eine Vision einer belgischen Nonne aus Lüttich im Jahr 1246 zurück. Papst Urban IV. griff die Anregung auf und setzte 1264 das Fronleichnamsfest zu Ehren der Eucharistie ein. Damit sollte der „Leib des Herrn“ (das ist die Übersetzung des mittelhochdeutschen Wortes „Fronleichnam“), der in der Hostie gegenwärtig ist, besonders verehrt werden.

Die Aichacher Pfarrei Mariä Himmelfahrt hat sich für den „großen Feiertag besonders herausgeputzt. Vier Freialtare, am Unteren Tor, an der Spitalkirche, am Schlossplatz und von den Pfadfindern am Obern Tor aufgebaut, säumten den Prozessionsweg.

Stadtpfarrer Herbert Gugler trug unterm Baldachin die Monstranz flankiert von den Ministranten. Unmittelbar dahinter folgten die Aichacher Honorationen, angeführt von Bürgermeister Klaus Habermann, Altbürgermeister Heinrich Hutzler und einige Stadträte.

Dem Zug voraus wurde das Prozessionskreuz getragen. Danach folgten Abordnungen der Polizei, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes und die Aichacher Vereine mit ihren Fahnen. Ebenfalls nicht fehlen durften bei der Prozession die Erstkommunikanten und die Ministranten. Musikalisch umrahmt wurde die Prozession vom Chor und von der Stadtkapelle. Die Fürbitten beteten Stadtrat Dieter Heilgemeir und Hildegard Kramer.

Traditionell waren die Häuser an den Prozessionswegen zum Teil geschmückt. An den Altären trug Stadtpfarrer Gugler feierlich das Evangelium vor und spendete zum Schluss den Wettersegen.

In seiner Predigt ging er auf das Lied von Herbert Grönemeyer, ein „Stück von Himmel“ ein. „Wir brauchen dieses Stück vom Himmel, die heilige Kommunion“, sagte er. „Weil wir mit dem Stück vom Himmel etwas haben, woran wir uns gerade auch in schweren Zeiten festhalten können.“ Im Mittelpunkt des Festes Fronleichnam steht und stand die große Prozession, oder der Umgang, wie sie speziell in Bayern auch genannt wird. Im königlichen Bayern gab es sogar das bekannte „Umgangs-Lied“ das nach der Prozession in den Wirtshäusern und Biergärten von den Teilnehmern gesungen wurde. (ech)

