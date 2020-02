"Fühlmal": Bei dieser Ausstellung in Aichach ist der Tastsinn gefragt

Plus Eine blinde Museumspädagogin führt durch die Sonderausstellung „Fühl mal“ im Aichacher Stadtmuseum. Was es dort zu ertasten gibt.

Museumspädagogin und Kulturvermittlerin Claudia Böhme aus Augsburg hat ein Handvoll Menschen durch eine Sonderausstellung der etwas anderen Art im Aichacher Stadtmuseum geführt. „Fühlmal“ lautet der Titel der gut besuchten Mitmach-Ausstellung, die es dem Besucher ermöglicht, mit anderen Augen zu sehen, beziehungsweise ganz ohne dieselben. Was es bei einem Besuch zu erkeben gibt.

Claudia Böhme mit roter Stofftasche führt die Besucher durch die verschiedenen Stationen und Exponate und erklärt sehr anschaulich die Bedeutung des Tastsinns. Bild: Alice Lauria

Denn hier wird der Tastsinn angesprochen, nicht jedoch die Augen. Claudia Böhme weiß genau, wovon sie spricht, und kann die Exponate besser verstehen und erklären als es eine sehende Person könnte. Böhme hat von Geburt an eine Sehkraft von lediglich zwei Prozent und gilt somit als blind. Dennoch bewegt sie sich sicher durch den Raum im Erdgeschoss des Stadtmuseums. Zur Unterstützung begleitet sie ihr sehender Ehemann, allerdings fällt den Besuchern diese Unterstützung kaum auf. Wer nicht um die Blindheit von Claudia Böhme weiß, dem fällt sie nicht zwingend ins Auge. Die Museumspädagogin geht von Station zu Station und ermutigt ihr Publikum, selbst Hand anzulegen.

Aichach: Der Unterschied zwischen einem echten Stein und einem unechten

Anfassen und Mitmachen ist hier ausdrücklich erwünscht. Sei es in ein schwarzes Loch zu fassen, um zu ertasten, was sich darin befindet, oder einen echten von einem unechten Stein zu unterscheiden. Hier tut sich das Auge bedeutend schwerer als die Hand. Böhme zeigt, wie Schall fühlbar wird, und wie man Tast-Memory spielt. Den Inhalt in kleinen Stoffsäckchen zu ertasten fällt ihr erheblich leichter als manchem Besucher. Schließlich ist ihr Tastsinn im Alltag ihr wichtigstes Werkzeug.

Aichach: Das schiefe Zimmer ist eine sehr amüsante Grenzerfahrung und absolut sehenswert. Bild: Alice Lauria

Wie es für die Augen optische Täuschungen gibt, so existieren ähnliche Phänomene auch für den Tastsinn. Von Adaption bis Fühl-Erfahrung und Fühl-Erwartung ist ebenso die Rede wie von Gleichgewicht. Zu Beginn der Führung bringt Claudia Böhme den Besuchern die geschichtliche Bedeutung des Tastsinns und die Hintergründe näher. Wer will, kann sich eine Simulationsbrille ausleihen, diese simulieren verstörend echt verschiedene Sehbehinderungen vom Grauen Star über den Tunnelblick bis hin zum Diabetischen Makulaödem – All diese verschiedenen Einschränkungen kann der Besucher testen.

Ausstellung "Fühlmal": Auf das Zusammenspiel der Sinne kommt es an

Die Ausstellung handelt von Zusammenspiel der Sinne und vom Spaß am Tasten mit unseren Präzisionswerkzeugen, den Händen. Im Vergleich zum Großteil unserer restlichen Hautoberfläche sind die Hände mit überdurchschnittlich vielen Tastkörperchen, auch Meissner-Körperchen genannt, ausgestattet.

Die Höhepunkte der Ausstellung sind zwei separate Räume. Der eine nennt sich schiefes Zimmer und wurde in 20 Grad Schräge eingerichtet. Dies wiederum verwirrt den menschlichen Gleichgewichtssinn derart, dass es nicht nur sehr komisch aussieht, sondern auch zu Schwindel oder flauem Magen führen kann. Unterhaltsam ist es allemal. Der zweite Effektraum befasst sich mit der Angst der meisten normal Sehenden Menschen vor dem Verlust der Sehkraft und befindet sich in kompletter Dunkelheit. Man tastet sich an einer Wand durch die Finsternis und stößt dabei auf immer neue Gegenstände, die zu ertasten sind. Eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung. Die Ausstellung „Fühlmal“ ist noch bis zum 1. März im Stadtmuseum zu sehen und begeistert Groß und Klein. Am 29. Februar um 14.30 Uhr bietet Claudia Böhme erneut eine Führung durch die Ausstellung an.

