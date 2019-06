Gemeinderat nicht beschlussfähig: Es ist mal wieder Affing

Am Donnerstag ist Gemeinderatssitzung in Affing. Doch sie findet nicht statt, weil zu wenig Räte gekommen sind. Das ist ein Imageschaden.

Sagen wir mal so: Den allerbesten Ruf genießt Affing in kommunalpolitischer Hinsicht nicht im Wittelsbacher Land. „Gell, so schlimm wie in Affing sind wir nicht?“, äußern sich dann und wann Mandatsträger im Landkreis gegenüber Journalisten. Das Adjektiv „schlimm“ ist im Fall Affing zwar nicht angebracht. Aber eine Mischung aus Attributen wie anspruchsvoll, anstrengend, ausufernd, nicht immer angemessen, außergewöhnlich etc. trifft’s schon ziemlich gut.

Es ist noch keine zwei Jahre her, da stand in dieser Zeitung der Kommentar zu lesen „A saubere Blamage“. Damals musste der Bürgermeister eine Sitzung eröffnen und gleich wieder schließen, weil der Gemeinderat nicht beschlussfähig war.

In Affing ist das nicht zum ersten Mal der Fall

Es war ein außergewöhnliches Ereignis, weil es praktisch nicht vorkommt, dass über die Hälfte eines Gemeinderates nicht anwesend ist und eine Sitzung abgesetzt werden muss.

In Affing gibt’s das jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode. Zu kritisieren ist nicht die Tatsache, dass Gemeinderäte mal keine Zeit haben, zumal wenn es sich schon um die zweite Sitzung einer Woche handelt. Zu kritisieren ist aber die Tatsache, dass einer nicht mal in der Lage ist, rechtzeitig abzusagen und so alle anderen blamiert.

Sagen wir mal so: Imagepflege sieht anders aus.

Hier geht's zum Artikel Affinger Absage, die Zweite

Themen Folgen