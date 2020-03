11:17 Uhr

Gröhlende Jugendliche laufen über Autos

Die Polizei hat drei Jugendliche ermittelt, die in Obergriesbach über Autodächer gelaufen sind. .

Polizei fahndet und ermittelt drei Jugendliche, die bereits bekannt sind. Anzeige wegen Sachbeschädigung und dazu noch ein Bußgeld wegen eines aktuellen Verstoßes.

Die Polizei hat drei Jugendliche ermittelt, die in der Nacht auf Sonntag in Obergriesbach über zwei Autos gelaufen sind. Laut Polizeibericht meldete ein Zeuge am Samstag gegen 23.15 Uhr eine lautstark gröhlende Jugendgruppe, die im Buchenweg unterwegs war. Laut Polizeiangaben waren es insgesamt vier junge Leute. Mehrere liefen über die Dächer von zwei parkenden Auto.

Drei Jugendliche sind der Polizei bereits bekannt

Bei einer Fahndung seien drei der Polizei bereits bekannte Jugendliche festgestellt worden, gegen die sich der Tatverdacht aufgrund der Spurenlage erhärtet habe. Der entstandene Sachschaden wird etwa 800 Euro geschätzt. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung erwartet die Jugendlichen zudem ein Bußgeld wegen dem Verstoß gegen die aktuell geltende Ausgangsbeschränkung. (cli)

