vor 34 Min.

Gut für die Patienten, gut fürs Krankenhaus Friedberg

Das Friedberger Krankenhaus bietet ein neues Behandlungsverfahren bei Schilddrüsenknoten. Chefarzt Patrick von Parpart rechnet mit einem Ansturm auf das Haus.

Von Thomas Goßner

Man muss schon ganz genau hinschauen: Nur ein winzig kleiner Punkt am Hals von Thomas Karl ist noch zu sehen von dem Eingriff an der Schilddrüse, den Chefarzt Dr. Patrick von Parpart kürzlich bei dem Adelsrieder vorgenommen hat. Statt der operativen Entfernung von Gewebe setzt man im Friedberger Krankenhaus auf ein neues Verfahren, das deutschlandweit gerade eine Handvoll Kliniken ihren Patienten anbietet: Bei der Thermoablation werden gutartige Schilddrüsenknoten schonend und schnell entfernt. Einen Tag nach dem Eingriff war Karl schon wieder fit genug, um vom Krankenbett aus zu arbeiten.

Schilddrüsenknoten sind ein sehr häufiger Untersuchungsbefund und bedürfen unter bestimmten Voraussetzungen einer Behandlung. Neben einer medikamentösen Therapie bestand diese bisher in der operativen Entfernung der erkrankten Bereiche oder einer Behandlung mit radioaktiven Substanzen, die das betroffene Gewebe zerstören. Verbunden ist dies aber immer mit Risiken, wie etwa einer Verletzung der Stimmbandnerven.

Chefarzt soll neue Geschäftsfelder erschließen

„Normalerweise ist man zwei Wochen außer Gefecht, kommen Komplikationen hinzu, kann es auch ein halbes Jahr dauern“, berichtet von Parpart. Der Schilddrüsenspezialist ist seit November 2017 Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Krankenhaus Friedberg und hat den Auftrag, neue Geschäftsfelder für die Klinik zu erschließen. Dazu hospitierte er am Frankfurter Bürgerspital, einem von bundesweit sieben Referenzzentren für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie, das auch Vorreiter in der Thermoablation ist.

Bei diesem minimalinvasiven Verfahren wird nach lokaler Betäubung eine dünne Nadelelektrode über einen nur wenige Millimeter großen Hautschnitt in die Schilddrüsenknoten eingebracht. Hochfrequenter Wechselstrom erwärmt die erkrankten Schilddrüsenknoten so stark, dass das Gewebe seine Fehlfunktion verliert und in der Folgezeit von der körpereigenen Immunabwehr abgebaut wird. Die benachbarten gesunden Bereiche der Schilddrüse bleiben unbeeinträchtigt.

Die Vorteile sieht Patrick von Parpart nicht nur in der Vermeidung von Risiken der herkömmlichen Therapie und dem Erhalt des gesunden Gewebes. Auch das ästhetische Ergebnis sei hervorragend, weil die Narben der Operation kaum erkennbar seien. Bei Bedarf sei der Eingriff auch wiederholbar, ohne dass es zu einem erhöhten Risiko komme, so der Mediziner.

Mit dem neuen Verfahren gibt es keine Langzeiterfahrungen

Er verschweigt nicht, dass es sich um ein neues Verfahren handelt, mit dem es keine Langzeiterfahrungen gibt und das auch nicht bei allen Patienten angewandt werden kann. Und weil das Verfahren so neu ist, gibt es noch keine kostendeckende Erstattung durch die Krankenkassen. „Pro Eingriff legen wir 2000 Euro drauf“, sagt Klinik-Geschäftsführer Krzysztof Kazmierczak. Er rechnet damit, dass es fünf Jahre dauern wird, bis die Kassen eigene Sätze für die Thermoablation entwickeln.

„Aus wirtschaftlicher Sicht ist das bedauerlich“, sagt Landrat Klaus Metzger, für den allerdings das Wohl der Patienten an erster Stelle steht. Auf längere Sicht erhofft er sich, dass die Kliniken an Reputation gewinnen und die anfänglichen Verluste damit zu kompensieren sind. „Es stehen die Kliniken gut da, die gut beleumundet sind“, weiß der Landrat.

Chefarzt von Parpart ist überzeugt, dass mit der neuen Behandlungsmethode ein „Run“ auf das Friedberger Krankenhaus einsetzen wird. „Wir wollen uns als Kompetenzzentrum für Schilddrüsenchirurgie etablieren“, kündigt er seine Zukunftspläne an. Als Verstärkung hat er darum einen Kollegen ins Haus geholt, mit dem er sechs Jahre lang am Diakovere Henriettenstift in Hannover zusammengearbeitet hat: Seit April ist Dr. Lev Dubovoy als Oberarzt in der Allgemein- und Viszeralchirurgie tätig. Dubovoy stammt aus Russland, wo er vor seinem Umzug nach Deutschland Chefarzt für Gefäßchirurgie an einer großen Klinik war. Mit Funktionsoberarzt Dr. Dinh-Duoc Tran steht damit in Friedberg ein Spezialistenteam für Schilddrüsenchirurgie zur Verfügung.

