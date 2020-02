18.02.2020

Hartplatz der Schule Kühbach wird erneuert

Die Kosten betragen 470000 Euro. Gemeinde streckt Schulverband das Geld vor

Rund 470000 Euro investiert der Kühbacher Schulverband in einen neuen Hartplatz. Finanziert wird das Projekt über einen Kredit. Das beschloss die dreiköpfige Runde mit Vorsitzendem Johann Lotterschmid, seinem Schiltberger Amtskollegen Josef Schreier und Engelbert Thumm aus Kühbach in der Sitzung am Mittwoch.

So alt wie die Grund- und Mittelschule, also knapp 50 Jahre, ist der Hartplatz. Die Erneuerung des Platzes war schon im vergangenen Jahr Thema bei der Sitzung des Schulverbands gewesen. Wegen der hohen Kosten hatte das Gremium sie jedoch auf heuer verschoben und im vergangenen Jahr den Zuschussantrag losgeschickt.

Der Zuschuss über rund 160000 Euro werde voraussichtlich 2021 kommen, teilte Vorsitzender Lotterschmid auf telefonische Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Baumaßnahmen, der Rückbau des alten und Aufbau des neuen Platzes sind schon heuer vorgesehen. Damit der Hartplatz der Norm entspricht, wird er etwas größer gebaut werden als der jetzige. Auch eine Hochsprunganlage kommt dazu.

Die Kosten in Höhe von 468000 Euro sind im Haushalt als Kredit eingeplant. Anstelle einer Bank wird jedoch die Gemeinde Kühbach dem Schulverband das Geld geben. Im kommenden Jahr, wenn der Zuschuss eintrifft, wird der Schulverband diesen komplett zur Tilgung der Schulden an die Gemeinde weitergeben. Die restlichen rund 308000 Euro werden ratenweise über vier Jahre verteilt zurückgezahlt, so Lotterschmid.

Die Schülerzahlen an der Grund- und Mittelschule sind mit 263 (einschließlich vier Gastschülern) stabil geblieben. Im vergangenen Jahr besuchten 225 Kinder die Grundschule, heuer sind es 228. In der Mittelschule sind es mit 31 Schülern sogar sechs mehr als im Vorjahr. Die Umlage pro Schüler ist erneut leicht gesunken. Sie beträgt 1428 Euro. Im Vorjahr lag sie bei 1532 Euro und das Jahr davor bei 1652 Euro.

Der Schulverband beschloss den Haushalt in Höhe von 1,2 Millionen Euro.

Neu ausgeschrieben wird in diesem Jahr die Schülerbeförderung. Weil die Ausschreibung wegen der Fördergelder europaweit erfolgt, beauftragte der Schulverband damit eine Rechtsanwaltskanzlei. (drx)

