Haunswieser Kirche ist erfüllt von Musik

Da Oa und die Andan glücklich und zufrieden nach dem Konzert in der Haunswieser Kirche.

Das Ensemble Da Oa und die Andan von der Blaskapelle in dem Affinger Ortsteil überrascht die Besucher

Bei vielen Adventskonzerten weiß man genau, was einen erwartet. In Haunswies ist das nicht so. Auch dieses Jahr gelang es den Musikern von Da Oa und die Andan der Haunswieser Blaskapelle, die Zuhörer zu überraschen und zu beeindrucken. Das hat sich wohl herumgesprochen, sodass auch Gäste aus Friedberg nach Haunswies kamen.

Zu Beginn erklang eine Weihnachtsfanfare, die Dirigent Michael Billhardt selbst komponiert hatte. Die Zuhörer wurden von den tiefen und ruhigen Klängen der Instrumente, die an unterschiedlichen Orten in der Kirche positioniert waren, geradezu umhüllt. Pfarrer Max Bauer sagte, der Advent sei eine Zeit, in der sich der Mensch auf Weihnachten vorbereite. Man müsse sich auf dieses „Ich bereite mich vor“ einlassen. Das sei mit dem Konzert gut möglich.

Musik, auf die man sich einlassen konnte, wurde vom Jugendblasorchester dargeboten. Besonders „Hard the Herald Tuba Sing“ eignete sich, um sich weihnachtlich einzustimmen. Da Oa und die Andan wechselten mit den Nachwuchsmusikern die Plätze und stimmten mit dem „Agnus Dei“ aus der Ulrichsmesse ein. Der Komponist Johannes Steber, studierter Theologe und Trompeter, spielte bei seinem eigenen Stück mit. Er beeindruckte anschließend als Solist beim Rondo alla Turca von Wolfgang Amadeus Mozart. Romy Higl und Michael Billhardt gaben den Zuhörern Gelegenheit, bei dem vorgetragenen Text „Die Gaben“ ein wenig ins Schmunzeln zu kommen.

Wie groß ihr Repertoire mittlerweile ist, bewiesen die Musiker mit ganz unterschiedlichen Stücken: Von „Adele in Concert“ bis zu einem Gebet aus der „Pöhamer Musikantenmesse“ war alles dabei. Am Ende des Konzertes bedankte sich Billhardt für die Gastfreundschaft bei Pfarrer Bauer und besonders bei allen Eltern und Helfern im Hintergrund. Sie hatten vor der Kirche danach alle Hände voll zu tun: Das Angebot, gebrannte Mandeln oder Deftiges zu genießen, wurde gerne und vielfach angenommen. (chsm)

