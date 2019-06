vor 51 Min.

Hiobsbotschaft aus Gundertshausen

Teile des Hauptkanals müssen erneuert werden. Der gewünschte Gehweg verzögert sich. Pläne für Spielplatz diskutiert

Eine Hiobsbotschaft erreichte den Schiltberger Gemeinderat aus dem Ortsteil Gundertshausen. Im Zuge eines Bürgerantrages zur Errichtung eines Gehwegs wollte die Gemeinde zunächst den Mischwasserkanal überprüfen lassen. Das beauftragte Ingenieurbüro Mayr aus Aichach informierte nun, dass Teile des Hauptkanals in einem derart desolaten Zustand sind, dass diese nur durch einen Neubau ersetzt werden können. Auch die Schächte und Kanalhausanschlussleitungen müssten erneuert werden.

Da die Kosten dafür auf etwa 300000 Euro geschätzt werden, soll das Ingenieurbüro nun überprüfen, ob ein Förderantrag nach der Härtefallregelung gestellt werden kann. Die Bauarbeiten sollen bis spätestens Ende September 2020 durchgeführt werden. Mit der Planung beauftrag wurde das Ingenieurbüro Mayr. Der von so vielen Gundertshausenern gewünschte Gehweg rückt somit vorerst noch weiter in die Ferne.

Fraglich ist, ob eventuell in der Zwischenzeit ein Spielplatz für die Gundertshausener Kinder entstehen könnte. Denn es lag bereits der nächste Bürgerantrag auf dem Tisch des Gremiums. Insgesamt sieben Familien sprechen sich dafür aus, auf einem knapp 2800 Quadratmeter großen Gemeindegrundstück an der Weilach am Ortsrand des Mühlwegs einen Spielplatz zu errichten. Der Gemeinderat zeigte sich gegenüber dem Vorhaben grundsätzlich aufgeschlossen. „Vor einer abschließenden Entscheidung ist jedoch zu prüfen, inwieweit die Errichtung eines Spielplatzes auf diesem Grundstück baurechtlich zulässig ist“, so die Räte. Zusätzlich soll geklärt werden, inwieweit die Dorfgemeinschaft selbst dazu bereit ist, das Projekt mit Eigenleistungen zu unterstützen. (skw)

