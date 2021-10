Hollenbach

vor 47 Min.

13 Jahre alte Radfahrerin von Auto angefahren

Bei einem Unfall in Hollenbach wurde eine 13-Jährige schwer verletzt. (Symbolbild)

Eine 13-jährige Radfahrerin ist am Freitagabend in Hollenbach von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Mädchen in eine Klinik.

Themen folgen