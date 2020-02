vor 18 Min.

Hollenbach soll die Hebesätze senken

Zuhörer fordert Entlastung der Bürger. Gibt es am Herschbach Defizite beim Hochwasserschutz?

Von Johann Eibl

So gut würde manche Gemeinde gerne dastehen: 3,5 Millionen Euro hat Hollenbach auf der hohen Kante. So teilt es Bürgermeister Franz Xaver Ziegler in diesen Tagen auf den Bürgerversammlungen mit, beispielsweise am Dienstag im TSV-Sportheim vor drei Dutzend Besuchern. Was macht die Kommune mit dem Geld?

Hans Sedlmeir, der dem Gemeinderat viele Jahre angehörte, stellte die Frage und hatte gleich einen Vorschlag parat. Einen Teil solle man den Bürgern zurückgeben oder ihnen gleich gar nicht abnehmen. Seine Begründung: „Dass die Gemeinde Geld sammelt, das muss nicht sein.“

Bürgermeister Ziegler erinnerte an große und damit kostspielige Aufgaben wie Kanalarbeiten oder die anstehende Dorferneuerung in den Orten Hollenbach und Motzenhofen: „Das Geld geht schon raus. Ich werde bei den Bürgerversammlungen in den nächsten Jahren sicher nicht mit 3,5 Millionen Euro allgemeiner Rücklage daherkommen.“ Mit Geld auf dem Konto könne man schnell reagieren – etwa wenn es darum gehe, ein Grundstück zu erwerben. Dieser Argumentation mochte sich Sedlmeir nicht anschließen, er konterte vielmehr: „Das war genau die Antwort eines Politikers.“

Er verlangte, die Hebesätze zu senken als ein Zeichen dafür, dass die Gemeinde in guten Zeiten die Bürger weniger belaste und in schlechteren Zeiten mehr. Ziegler versicherte, diesen Vorschlag werde man aufgreifen. Zum Vorwurf, Hollenbach sehe gelegentlich vom Erwerb von Grundstücken ab, sagte er: „Es gibt Grundstücke, deren Ankauf mit Steuermitteln nicht mehr zu vertreten ist.“

Nach Ansicht von Georg Birkmeir wurde es beim ökologischen Ausbau des Herschbachs versäumt, Vorsorge für das Wasser zu treffen, das hier bei einem Starkregen zu anfallen würde: „Wir haben anscheinend schon lange mehr kein Hochwasser gehabt.“ Außerdem beklagte er sich: „Das hat man zu spät erfahren, das ist keine Bürgernähe.“ Dazu sagte der Bürgermeister: „Die Planung habe ich seit seit fünf Jahren in den Bürgerversammlungen gezeigt.“ Zum vermeintlich mangelnden Schutz vor Hochwasser erklärte er: „Alle Fachleute sagen, dass es so okay ist, vollkommen in Ordnung.“ In den vergangenen Jahren habe es da nie Probleme gegeben – auch deshalb, weil der Durchlass unter der Straße erweitert wurde. Der Bürgermeister will einen Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes einladen und dann mit Birkmeir vor Ort über die Angelegenheit sprechen.

Zur Druckerhöhung bei der Wasserversorgung konnte Ziegler noch keine konkreten Angaben machen. Derzeit läuft die Netzberechnung im gesamten Gemeindegebiet von Hollenbach. Verwundert zeigte sich der Bürgermeister über eine Anmerkung, im Wasser, das von der Daxberggruppe geliefert wird, seien Kalk und Schwebstoffe enthalten. Von den Werten her sei das Wasser tipptopp, betonte Ziegler. Er wird selbst mit diesem Wasser beliefert. Eine weitere Anmerkung aus den Zuhörerreihen bezog sich auf ungebetene Gäste, die offensichtlich auf den Friedhöfen ihr Unwesen treiben: Krähen stehlen Grablichter, hieß es.

