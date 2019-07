18.07.2019

Holpriger Start für Kindergartenzuschuss

Obergriesbacher Gremium moniert, dass es noch am Budget hapere. Eltern sollen informiert werden. Außerdem werden nach der Verkehrsschau nun Hecken zurückgeschnitten. Ortstermin an der Friedhofsmauer

Von Stefanie Brand

Ein gänzlich ungewohntes Bild zeigte sich am Dienstagabend im Sitzungssaal der Gemeinde Obergriesbach. Daniel Schulz, der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, führte durch die Sitzung, da Bürgermeister Josef Schwegler krankheitsbedingt ausfiel. Jürgen Hörmann, der Dritte Bürgermeister, nahm direkt neben ihm Platz. Peter Liebl, Markus Weber und Manfred Kern waren nicht anwesend.

Direkt zu Beginn der Sitzung erhoben sich die Räte, um dem gestorbenen Gemeinderatsmitglied, Tassilo Drobek, zu gedenken. Anschließend führte Schulz rasch durch die Agenda der Sitzung.

Einstimmig beschlossen die Räte, der Caritas Sozialstation Aichach für das Jahr 2019 einen Zuschuss von 77 Cent pro Einwohner zu gewähren, in Summe: 1588,51 Euro. In Obergriesbach waren im Januar 2019 1512 Einwohner gemeldet, woraus sich eine Zuschusssumme von 1164,24 Euro ergab. In Zahling waren zum selben Stichtag 551 Einwohner gemeldet, woraus sich eine Zuschusssumme von 424,27 Euro ergab.

Einstimmig beschlossen die Räte, dass die Gemeinde Obergriesbach das Restvermögen des Männergesangsvereins in Zahling an den Feuerwehrverein des Ortsteils überweisen soll. Nötig wurde diese Weiterleitung des Restvermögens deswegen: Der Männergesangsverein hat sich aufgelöst. Das Restvermögen in Höhe von 394,42 Euro wurde an die Gemeinde überwiesen. Da der Bürgerverein Zahling, der ursprünglich das Restvermögen hätte bekommen sollen, keine gemeinnützige Institution darstellt, sprang der Feuerwehrverein Zahling an dieser Stelle ein. Das Restvermögen, das fortan im Besitz der Zahlinger Feuerwehr ist, wird für die Anschaffung von Trauerschalen und -kränze verwendet, wenn Mitglieder des ehemaligen Männergesangsvereins sterben sollten.

Einstimmig beschlossen die Räte auch, die Maßnahmen, die im Zuge der Verkehrsschau 2019 in Obergriesbach und Zahling als verbesserungswürdig benannt wurden, umzusetzen. Über das gesamte Ortsgebiet hinweg bedeutet das, dass Hecken und Grünanlagen so zurückzuschneiden sind, dass Verkehrsschilder gut sichtbar sind. Auch müssen einige Verkehrsschilder ausgetauscht werden. Hans Greppmeier bat darum, kritisch zu hinterfragen, ob jedes Verkehrsschild zwingend erforderlich ist.

Nach der Bearbeitung der offiziellen Agenda fragte Hans Willer nach, ob es etwas Neues zum Kindergarten-Zuschuss gäbe. 100 Euro pro Monat und Kind stehen Eltern demnach zu, allerdings hapert es noch am Budget des bayerischen Landtags. Schulz erklärte, die betroffenen Eltern zu informieren. Berthold Schmitt hakte nach, wie es um die Friedhofsmauer aktuell bestellt sei. Schulz erklärte, dass Fachingenieure eingeschaltet worden seien. Auch gab es einen Vor-Ort-Termin.

