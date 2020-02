vor 25 Min.

Igenhausener haben Fragen zu den Kanalbauarbeiten

Bei der Bürgerversammlung im Hollenbacher Ortsteil Igenhausen ging es um Kanalbauarbeiten. Wann die Bagger an der Weiherstraße anrollen sollen.

Von Katja Röderer

Die Weiherstraße in Igenhausen wird dieses Jahr zur Baustelle. Spätestens im Herbst sollen hier Kanal und Straße saniert werden. Wann genau die Bagger anrollen, konnte Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler am Donnerstag bei der Bürgerversammlung im Igenhausener Sportheim noch nicht sagen. Die Submission erfolge in diesem Frühjahr, erklärte er.

Etwa 60 Zuhörer waren zur Versammlung gekommen, darunter auch der frühere Bürgermeister Rupert Reitberger. Er begrüßte, dass die Kanäle saniert werden. Als Vorsitzender des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Magnusgruppe schlug er außerdem vor, den Zustand der Wasserleitungen in der Weiherstraße gleich mit ins Visier zu nehmen. So könne vermieden werden, dass die neue Straße in wenigen Jahren schon wieder aufgerissen werden muss, um eventuell marode Wasserleitungen auszutauschen.

Zuhörer will wissen: Wie geht es mit dem Rochusweg weiter?

Matthias Schweizer fragte bei der Bürgerversammlung nach, wie es mit dem benachbarten Rochusweg weitergehe, wenn der Bereich Weiherstraße, Mühlweg und Bernbacher Straße saniert wird. Franz Xaver Ziegler räumte ein, dass zum Beispiel der Gehweg im Rochusweg nicht mehr in optimalem Zustand sei. Auch werde gleich eine Art Abzweigung des neuen Kanals in den Rochusweg gelegt, um hier später die Arbeiten fortsetzen zu können.

Umleitungen Alexander Breumair äußerte Bedenken wegen der Umleitung. Die Zufahrt zur Firma Haimer erfolgt während der Bauarbeiten über den Aichacher Stadtteil Hiesling. Laut Bürgermeister sollen die Bankette gerichtet und Ausweichbuchten geschaffen werden. „Es wird sich einpendeln“, war der Franz Xaver Ziegler optimistisch. Falls nicht, müsste die Gemeinde schnell reagieren. „Es wird eine Lösung geben“, sagte Ziegler.

Kinderbetreuung Berta Arzberger erkundigte sich, ob beim Thema Kinderbetreuung auch ein Waldkindergarten ein Thema sei. Wie Franz Xaver Ziegler erklärte, ist die Gemeinde hier für viele Optionen offen. Auch eine Waldgruppe sei denkbar.

Photovoltaik Manfred Karl warf in die derzeitige Debatte über Photovoltaikanlagen auf freien Flächen im Gemeindegebiet ein, dass es sinnvoll sein könnte, wenn der Investor die Bürger beteiligen würde.

