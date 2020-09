vor 34 Min.

Im Weltladen in Aichach gibt es jetzt auch Unverpacktes

Ab Montag verkauft der Aichacher Weltladen drei Lebensmittel lose: Kunden können sich Kichererbsen, eine Nussmischung und Kaffee abfüllen lassen.

Kichererbsen, eine Nussmischung und Kaffee verkauft der Aichacher Weltladen ab Montag, 7. September, lose, also unverpackt. Die Verantwortlichen im Weltladen sehen darin einen Beitrag, unnötigen Verpackungsmüll, insbesondere schwer wiederverwertbare Plastikverpackungen, zu reduzieren.

Drei Lebensmittel zum Start, weitere könnten folgen

Mit drei Lebensmitteln startet die Aktion. Weitere Produkte könnten folgen, wenn das Angebot entsprechend angenommen werde, sagt Brigitte Schulte, die Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam für Eine Welt – Aichach“, der den Laden betreibt.

Die Produkte befinden sich in Spendern und werden vom Personal in der gewünschten Menge entnommen, gewogen und dann kontaktfrei in die vom Kunden mitgebrachten Behälter oder eine Papiertüte abgefüllt. Alle Mitarbeiter wurden von Maria Marin geschult, damit die erforderlichen Hygienevorschriften eingehalten werden können.

Der Laden am Schloßplatz 1 ist geöffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen