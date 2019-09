vor 17 Min.

In der „Wichtelhütte“ in Pichl gibt es noch freie Kitaplätze

Beim Tag der offenen Tür stellte sich die neue Kita „Wichtelhütte“ in Pichl vor. Hier gibt es freie Plätze für Kinder von sechs Monaten bis zum Schuleintritt.

Die „Wichtelhütte“, eine neu errichtete, kleine Betreuungseinrichtung in Schloss Pichl (Aindling) für Kinder bis zum Schulalter, hat sich am Samstag bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum Schulalter abzudecken, hatten sich die Johanniter als Träger und die Marktgemeinde Aindling entschlossen, auf dem Schlossgelände eine vorübergehende Kita einzurichen. Hier in der Wichtelhütte können bis zur Eröffnung des bereits geplanten Kindergartens am Marktanger in Aindling Kinder ab sechs Monaten bis zum Schuleintritt untergebracht werden.

Viel Freiraum drinnen und draußen

Die Kinder erwartet viel Freiraum drinnen und draußen, eine sehr familiär geführte Gruppe, inmitten vieler Möglichkeiten, die Natur zu erforschen. Dabei leben die Kleinen zusammen in einer Gruppe. Sie können je nach Lust und Laune jederzeit verschiedene Räume aufsuchen: Bauraum, Werkraum, Bücherecke, Spielzimmer, Toberaum mit Bobbycars und Sportmöglichkeiten, aber auch ein gemütliches Schlafzimmer warten auf sie.

Die Öffnungszeiten erstrecken sich von 7 bis 17 Uhr. Die Kinder werden auf Wunsch der Eltern gemeinsam mit Frühstück, Mittagessen und gegebenenfalls Brotzeit versorgt. Das biete den Vorteil, dass die Kleinen in der Gruppe auch Dinge ausprobierten, die sie sonst vielleicht meiden würden, wie Katharina Mann erklärt. Der Erzieherin und Leiterin der Einrichtung zufolge arbeitet die Kita angelehnt an die Montessori-Pädagogik.

Kinder nehmen am Dorfleben teil

Es gebe sehr viel Freiraum, um am Dorfleben teilzunehmen. So war die Gruppe schon bei einem Landwirt, um die Kühe zu beobachten. In einigen Tagen geht es zu den Ziegen. Viel Freude bereitete den Schützlingen auch der Besuch im kleinen Dorfladen im Ort. Hier kann selbstständiges Einkaufen geübt werden.

Bisher ist die Wichtelhütte nicht voll besetzt. Anmeldungen sind jederzeit auch für die Zukunft möglich. Alle Kinder der Übergangsgruppe haben selbstverständlich einen festen Platz im Neubau.

Das neue Kinderhaus am Marktanger soll voraussichtlich im Herbst 2020 eröffnet werden. Geplant sind dort eine Krippe, eine Übergangsgruppe für Zwei- bis Vierjährige und zwei Kindergartengruppen. (ine)

Themen folgen