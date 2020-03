vor 60 Min.

Inchenhofener Heimatverein feiert

Heuer steht das 30. Jubiläum an. Viel ist geplant und das Logo wird geändert

Mit neuen Angeboten startet der Heimatverein St. Leonhard Inchenhofen in sein Jubiläumsjahr. Das 30-jährige Bestehen wird im Mai bei der Generalversammlung gefeiert.

Aktive Brauchtumspflege als oberstes Ziel hatte der Heimatverein 1990 bei seiner Gründung ausgegeben. Auch 30 Jahre später gilt das noch – was Vorsitzende Sylvia Märdauer mit dem Jahresprogramm für 2020 untermauerte. Unter dem Motto „Bewährtes fortführen“ werden seit 30 Jahren die Zachäusfahne aufgezogen und der Fronleichnamsteppich aufgebaut.

Zu den Veranstaltungen gehören eine Kräuterwanderung im Rossmoos am 29. Mai und eine Firmenbesichtigung bei Pfeifer in Unterbernbach (20. März). Am 3. Mai will der Verein die Bayerische Landesausstellung im „Feuerhaus“ in Aichach besuchen. Im Herbst können Geschichtsinteressierte wieder an der Sagenwanderung im Bannholz teilnehmen (3. September). Der diesjährige Vereinsausflug führt am 19./20. September an den Königssee und nach Salzburg.

Das 30. Jubiläum wird im Rahmen der Generalversammlung am 16. Mai beim Baderwirt gefeiert. Nach einem Dankgottesdienst in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard finden neben den Wahlen ein Festakt mit großem Rückblick sowie Ehrungen der Gründungsmitglieder statt. Vorsitzende Märdauer hofft auf zahlreiche Besucher.

Das Jubiläum nimmt der Verein auch zum Anlass, um sein Logo zu verändern. Da sich im Laufe der Zeit die Schwerpunkte des Vereins verändert haben und keine Volkstanzkurse mehr angeboten werden, war das alte Logo mit der geschneiderten Tracht nicht mehr passend. Spätestens zur Generalversammlung ziert das von Karin Karletshofer entworfene neue Wappen dann alle Vereinspublikationen.

Gleich zu Beginn des Jubiläumsjahres startet der Verein ein neues Angebot. Initiator Karletshofer kündigte die Verteilung der ersten „Leahader Gschichtsblatt’l“ für die nächsten Wochen an. Damit sollen historische Begebenheiten sowie Sagen dokumentiert und an eine breite Bevölkerung weitergegeben werden. (AZ)

