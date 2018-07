13:46 Uhr

Jugendhütte brennt vollständig aus - 25.000 Euro Schaden

Eine Hütte, die als Jugendtreff genutzt wurde, ist in Tandern im Landkreis Dachau vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Nach Angaben der Polizei ging am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Integrierten Leitstelle ein Notruf über einen Brand in Tandern ein. Als die alarmierten Feuerwehren am Brandort in der Jahnstraße nahe des Sportgeländes eintrafen, fanden sie eine Hütte vor, die bereits voll in Brand stand.

Den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Tandern, Hilgertshausen, Altomünster und Indersdorf gelang es, das Feuer an der als Jugendtreff genutzten Hütte zu löschen. Menschen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Hütte auf, sodass auch niemand verletzt wurde. Der Sachschaden an der abgebrannten Hütte wird auf circa 25.000 Euro beziffert. Mit ersten polizeilichen Ermittlungen wurde bereits in der Nacht begonnen. Eine Brandursache steht aber bisher nicht fest, die Untersuchungen dauern noch an. (uj)

