16.05.2019

Jugendliche besuchen Senioren

Die Idee der Wittelsbacher-Realschule kommt an bei den Schülern. Freiwillig engagieren sie sich für ältere Menschen

„Es ist ein ganz besonderer Einsatz, den ihr zeigt“, lobte der Leiter der Aichacher Realschule Hans Friedrich Stock die Schüler, die am „Projekt Seniorenheim“ teilnehmen anlässlich eines Workshoptages. Viele Jugendliche der siebten bis zehnten Klassen besuchen regelmäßig in ihrer Freizeit ältere Menschen in den Seniorenheimen in Aichach. Sowohl das AWO-Seniorenheim als auch das Heilig-Geist-Spital und inzwischen auch das neue Seniorenheim „Haus an der Paar“ bekommen Besuche der Schüler.

Dass sich für das Projekt auch im vierten Jahr immer noch über 30 Mädchen und Jungen aus den siebten bis zehnten Klassen finden, freut die Initiatorinnen Angelika Lechner und Christina Seidel besonders: „Als wir vor vier Jahren das Projekt ins Leben gerufen haben, hatten wir gehofft, wenigstens einige Jugendliche zu finden, die daran Interesse haben, aber seitdem freuen wir uns über die immer noch hohen Teilnehmerzahlen.“

Bei ihren Besuchen spielen die Jugendlichen mit den älteren Menschen zum Beispiel Bingo, basteln mit ihnen oder unterhalten sich einfach nur. „Es ist interessant, von der Zeit früher zu erfahren, und es macht mir Freude, den Senioren eine Freude durch meinen Besuch zu machen“, sagte der Zehntklässler Simon Schormair, der bereits im dritten Jahr am Projekt teilnimmt.

Auch schwierige Situationen lernen die Jugendlichen bei dem Projekt zu meistern. So müssen sie sich damit auseinandersetzen, dass die älteren Menschen nicht immer Lust haben, beschäftigt zu werden, und dass alles nicht so schnell geht. Um solche Situationen besser nachempfinden zu können, wurden die Schüler beim eintägigen Workshop in einen Alterssimulationsanzug gesteckt. Diesen stellte der Seniorenbeirat Augsburg zur Verfügung und begleitete zudem dessen Einsatz. Informationen bekamen sie darüber hinaus an diesem Tag von einer Vertreterin des Spitals und von Beate Rappel, die das Thema „Abschied nehmen“ bearbeitete.

Der Wittelsbacher-Realschule ist es laut Mitteilung wichtig, sich sozial zu engagieren und Empathie zu fördern. Deshalb wurde neben dem „Projekt Seniorenheim“ zudem, wie berichtet, eine Projektwoche zum Thema „Behinderung“ in den sechsten Klassen veranstaltet. (AN)

