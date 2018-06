30.06.2018

Karl Troscheit wird 85 Jahre alt

Karl Troscheit hat in Inchenhofen seinen 85. Geburtstag zu Hause im Kreise seiner Verwandten, Nachbarn und Freunde gefeiert. Bürgermeister Karl Metzger überbrachte die Glückwünsche im Namen der Gemeinde. Der Nordrhein-Westfale studierte Bergbau und arbeitete bis 1964 im Bergbau in Siegen. Anschließend zog er nach Bayern, wo er als Betriebsleiter in einer Lauingener und einer Altomünsterer Firma tätig war, bevor es ihn im Jahr 2002 schließlich nach Inchenhofen verschlug. Der Jubilar ist ein begeisterter Bergwanderer und ein eifriger Mineraliensammler. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit Begeisterung hobbymäßig mit dem Schiffsbau, weshalb er für sich ein Segel- und ein Ruderboot baute, mit denen er gerne auf heimischen Gewässern unterwegs ist. Dem rüstigen Rentner wird es also nie langweilig. (cmo)

