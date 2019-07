vor 3 Min.

Kindergarten Spatzennest erhält Anbau für Krippe

An den bestehenden Kindergarten Spatzennest (Mitte und rechts) in Pöttmes soll eine Kinderkrippe (links) angebaut werden. Im Gemeinderat stellten Architektin Claudia Schwalm und ihr Mann Helmut das Modell vor.

Architektin stellt erste Überlegungen vor und zeigt ein Modell. Drei Gruppen hätten Platz

Der Pöttmeser Kindergarten Spatzennest erhält einen Anbau für Krippenkinder. In der Sitzung des Marktgemeinderats am Dienstagabend stellten Architektin Claudia Schwalm und ihr Mann Helmut Schwalm erste Überlegungen für den Anbau vor und reichten dazu ein Modell herum. Die beiden hatten zuletzt den Kindergarten mit Kinderkrippe in Ludwigsmoos (Königsmoos, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) geplant, der vor zwei Monaten eröffnet worden war.

In dem Anbau am Pöttmeser Spatzennest soll im Erdgeschoss eine dreigruppige Krippe für zwölf Kinder pro Gruppe unterkommen. Im Dachgeschoss wäre Platz für einen Technik- und einen Lagerraum. Die Krippe bekäme einen eigenen Eingang zur Straße und eine interne Verbindung zum Kindergarten. Für die bis zu 36 Krippenkinder würde Claudia Schwalm zufolge ein abgegrenzter Garten bis zum Wall östlich des Gebäudes geschaffen. In den Garten auf der Südseite müsste nicht eingegriffen werden.

Für die Krippe würden zusätzlich fünf Parkplätze entstehen. Helmut Schwalm betonte, das sei für die vorgesehene Zahl von Krippenkindern mehr als ausreichend, da sie im Gegensatz zu Kindergartenkindern nur „tröpfchenweise“ gebracht würden.

Als erste grobe Hausnummer zu den Kosten, die Schwalm allerdings noch nicht als offizielle Schätzung verstanden wissen wollte, nannte er eine Summe von 1,7 Millionen Euro. Sie würde nicht überschritten werden, so Schwalm. Sportlich, wie schon bei früheren Kita-Neubauten in Pöttmes, ist der Zeitplan. Denn in diesem Jahr gibt es Bürgermeister Franz Schindele zufolge hohe Zuschüsse von 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Dafür muss allerdings der Antrag bis Ende August eingereicht werden. Den voraussichtlichen Abschluss der Bauarbeiten terminierte Helmut Schwalm auf Mitte 2021, sodass die Krippe im Herbst desselben Jahres in Betrieb gehen könnte. Bis dahin werden die zusätzlichen Krippenkinder, die in keiner der bereits bestehenden Einrichtungen unterkommen, in der früheren Post an der Augsburger Straße in Pöttmes untergebracht. Sie wird derzeit umgebaut (siehe eigener Artikel).

Die Marktgemeinderäte beauftragten das Ehepaar Schwalm einstimmig damit, den Förderantrag zu stellen und eine Entwurfsplanung zu erarbeiten. Skeptische Mienen gab es, was den Zeitplan angeht. Die Zweite Bürgermeisterin Sissi Veit-Wiedemann (CSU) stellte die Frage in den Raum, ob die Gemeinde wohl so schnell eine Genehmigung für die Krippe bekommt. Die Frage blieb vorerst unbeantwortet. (nsi)

Themen Folgen