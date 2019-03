vor 56 Min.

Kita-Zuschuss: Gemeinde Affing legt vor

Der Freistaat zahlt die monatlich 100 Euro für die Kinderbetreuung erst im Juni aus. Eltern in Affing erhalten die Förderung aber schon ab April.

Von Carmen Jung

Affing Ab dem 1. April zahlt der Freistaat 100 Euro Beitragszuschuss für einen Kindergartenplatz. Zumindest theoretisch. Praktisch dauert’s, wie gestern auf unserer Titelseite berichtete, allerdings noch bis Juni, bis das Geld tatsächlich fließt. Der Affinger Gemeinderat hat trotzdem schon am Dienstag die Weichen so gestellt, dass Eltern in Affing plangemäß ab 1. April in den Genuss des Kindergartenrabatts kommen. Denn das Gremium beschloss, dass die Gemeinde vorübergehend in die Bresche springt.

Gemeinde Affing zahlt die 100 Euro Kita-Zuschuss ab 1. April aus

Damit folgte der Gemeinderat der Verwaltung. Diese hatte selbst vorgeschlagen, dass die Gemeinde in Vorleistung geht. Bürgermeister Markus Winklhofer betonte, das sei elternfreundlich und verwaltungsfreundlich. Den Mitarbeitern der Gemeinde bleibt auf diese Weise nämlich erspart, die Gebühren an die Eltern zurücküberweisen zu müssen, sobald sie vom Freistaat eingehen.

Georg Brandmeier fragte ein wenig skeptisch: „Was ist, wenn aus irgendeinem Grund der Beschluss nicht kommt?“ Verwaltungsschef Tilo Leister antwortete trocken: „Dann waren wir großzügig.“ Und Bürgermeister Winklhofer fragte witzelnd: „Hast Du vielleicht kein Vertrauen in die Bayerische Staatsregierung?“. Mit einem einstimmigen Beschluss bewiesen am Ende alle Gemeinderäte, dass sie dieses Vertrauen haben. Der Landtag wird den Haushalt Mitte Mai absegnen. Dann ist der Weg frei für den Zuschuss, der dann rückwirkend gewährt wird.

Themen Folgen