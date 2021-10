Klassische Töne im Kultursaal in Pöttmes

Plus Mit Wolfgang Kraemer und Xurigaowa Boerzhijin gaben in Pöttmes zwei brillante Musiker ein Konzert für Horn und Klavier. Auch ein Überraschungsgast tritt auf.

Zwei brillante Musiker waren am Samstag im Pöttmeser Kultursaal zu hören. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen lauschten Wolfgang Kraemer und Xurigaowa Boerzhijin bei ihrem Konzert für Horn und Klavier.