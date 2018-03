10:44 Uhr

Knebel und Fessel: Lebensgefährtin erlebt Martyrium

Ein 42-Jähriger fesselte und knebelte seine Partnerin, würgte und verletzte sie. Eine Alkohol- und Drogensucht soll seine Persönlichkeit verändert haben.

Von Gerlinde Drexler

Er fesselte und knebelte seine Partnerin, würgte und verletzte sie. Dafür verurteilte das Augsburger Schöffengericht im Juni 2017 einen 42-Jährigen aus dem Wittelsbacher Land zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe. Wegen Freiheitsberaubung, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung. Am Donnerstag verhandelte das Schöffengericht am Landgericht Augsburg seinen Berufungsantrag. Den beschränkte der Angeklagte auf einen bestimmten Punkt.

Ziemlich in Rage und betrunken war der 42-Jährige im Dezember 2016, als er unbedingt das Mobiltelefon seiner damaligen Lebensgefährtin haben wollte. Die 33-Jährige hatte kurz vorher eine Nachricht auf ihr Handy erhalten, die er unbedingt lesen wollte. Weil sie es ihm nicht geben wollte, rastete er aus. Der 42-Jährige warf seine Lebensgefährtin zu Boden, fesselte sie mit Klebeband an Handgelenken und Füßen und klebte ihr den Mund zu. Damit nicht genug. Als die 33-Jährige zu entkommen versuchte, wickelte er zusätzlich noch einen Schal um ihren Mund sowie Kabelbinder um Füße, Knie und den Hals. "Sie war nicht in der Lage, sich fortzubewegen“, beschrieb Staatsanwältin Stephanie Zembruski die Situation der Frau.

Außerdem drückte der 42-Jährige ihr immer wieder sein Knie in den Bauch und würgte seine Lebensgefährtin mehrfach. Knapp drei Stunden, bis gegen Mitternacht, dauerte das Martyrium der 33-Jährigen. Dann löste der Angeklagte die Fesseln und die Frau flüchtete zu einem Nachbarn, der die Polizei rief.

Veränderte Persönlichkeit nach Alkohol- und Drogenkonsum

Für den Sachverständigen Dr. Albrecht Stein handelte es sich dabei laut seiner Aussage um "keine Beziehungstat, sondern Enthemmung“. Ausgelöst durch die Alkohol- und Drogenabhängigkeit des 42-Jährigen.

Der Gutachter führte mit dem Angeklagten, der seit April 2017 in Haft ist, Gespräche. Er beschrieb ihn als sehr kooperativ, freundlich und zuvorkommend. Sobald der 42-Jährige alkoholisiert sei, komme es jedoch zu Problemen, so der Gutachter. Der Angeklagte erzählte ihm, dass er in den vergangenen fünf bis sechs Jahren jeden Tag etwa eine Flasche Whiskey getrunken habe, zusätzlich außerdem Bier. Kombiniert mit den Drogen könne es schnell zu Erregungs- und Aggressionszuständen führen, so Stein.

Der Täter kommt in eine Erziehungsanstalt

Er unterstützte den Wunsch des Angeklagten, der seine Berufung auf die Frage der Unterbringung beschränkte und in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden möchte. Der Gutachter sagte: "Es besteht die Gefahr, dass es wieder zu ähnlichen Delikten kommt, wenn er nicht therapiert wird.“ Stein sah bei dem 42-Jährigen eine gute Chance, dass er den Entzug durchziehen werde. Vor allem, weil der Angeklagte clean werden möchte, um wieder Kontakt zu seinen Kindern zu haben. Die sind momentan in einer Pflegefamilie untergebracht.

Den Wunsch seines Mandanten fasste Verteidiger Klaus Rödl so zusammen: "Er möchte sich behandeln lassen, danach ein anständiges Leben führen und für seine Kinder da sein.“ Staatsanwältin Zembruski befürwortete die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt. Ebenso Anwalt Thomas Bednarz, der Nebenklagevertreter der ehemaligen Lebensgefährtin.

Der Entzug wird voraussichtlich zwei Jahre dauern

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Maiko Hartmann schloss sich den Ausführungen des Sachverständigen an und ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Voraussichtlich für zwei Jahre, wie von Stein empfohlen, wird der Entzug dauern. Vorausgesetzt, dass das Urteil rechtskräftig wird. Der Angeklagte nahm das Urteil an. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Nebenklagevertreter gaben aber keine Erklärung ab.

