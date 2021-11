3G-Regel am Arbeitsplatz: Ohne Beschränkungen geht es nicht

Plus Nur mit strengeren Corona-Regeln oder mehr geimpften Menschen können wir sicher durch den Corona-Winter kommen. 3G am Arbeitsplatz ist da hilfreich.

Alle Zeichen stehen auf einen weiteren schwierigen Corona-Winter im Wittelsbacher Land: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt jeden Tag. Im Aichacher Krankenhaus müssen immer mehr positiv getestete Menschen behandelt werden. Keine Frage: Die Lage ist ernst. Deswegen ist es sinnvoll, dass die Regeln nun auch am Arbeitsplatz verschärft worden sind.